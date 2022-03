Manifestazione nazionale a Roma sabato 5 marzo 2022: ‘No alla guerra in Ucraina’

Putin sembra non avere intenzione di fermarsi e l’attacco di questa notte alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa, ne è la dimostrazione. Triste e disumana di una guerra che va avanti da giorni, che sembra non avere fine. E se da una parte continuano i bombardamenti che squarciano il cielo e sono sempre più le famiglie che cercano di fuggire, dall’altra in Italia (e non solo) la macchina della solidarietà non si ferma. Tra raccolte di beni di prima necessità, camion in partenza per aiutare chi dall’Ucraina non riesce a fuggire e manifestazioni per gridare alla libertà.

Leggi anche: Guerra in Ucraina, la testimonianza: ‘Mamma non voglio morire, sono troppo piccola’ (VIDEO)

Guerra in Ucraina, la manifestazione sabato 5 marzo a Roma

E domani, sabato 5 marzo, nella Capitale è prevista una manifestazione indetta dalla Rete Italiana Pace e Disarmo per esprimere tutta la vicinanza al popolo ucraino, per condannare a gran voce la guerra. “Dai una possibilità alla Pace. Bisogna fermare la guerra in Ucraina e nel mondo” – si legge nella locandina pubblicata sui social, che ha fatto accetta di like e commenti. “Sabato pomeriggio – spiegano – saremo in tante e in tanti a Roma per chiedere il “cessate il fuoco” in Ucraina e dire no alla guerra in tutte le sue forme e in tutti i luoghi del mondo dove porta morte e distruzione. La Pace è possibile solo costruendola con il disarmo, la neutralità attiva, la riduzione delle spese militari, il sostegno a forme di trasformazione nonviolenta dei conflitti, il superamento delle alleanze militari, l’opposizione alla militarizzazione e soprattutto proteggendo le persone”.

Leggi anche: Roma. Sergei, 9 anni: «Né per l’Ucraina, né per la Russia: io sono per la pace. Discriminato a scuola perché russo»

Dove ci sarà la manifestazione, le strade chiuse e i bus

Ci sarà una doppia manifestazione su scala nazionale per la pace in Ucraina, indetta dal sindacato Cgil nella Capitale. La prima, dalle 14 alle 16, in piazza della Repubblica, dove sono previste circa 15 mila persone. La seconda, invece, dalle 17 alle 19 in piazza di Porta San Giovanni, dove dovrebbero arrivare ben 25 mila persone.

Leggi anche: Bimbi russi portano fiori davanti all’ambasciata ucraina: arrestati

Come fa sapere Roma Mobilità, ci saranno divieti di sosta a piazza della Repubblica, piazza di Porta San Giovanni, viale Carlo Felice e via Andrea Provana. Possibili deviazioni per 26 linee 3, 16, 40, 51, 60, 62, 63, 64, 66, 70, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 100, 160, 170, 360, 492, 590, 792, 910 e H.