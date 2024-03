Metro Roma Pasqua e Pasquetta: a che ora chiude il 31 marzo e il 1 aprile

La Capitale è pronta ad accogliere i viaggiatori che come ogni anno la raggiungeranno per trascorrere la vacanze di Pasqua. Turismo religioso, con tutti gli appuntamenti che interesseranno i fedeli (e dunque in particolar modo il Vaticano), ma anche d’arte, per chi ha deciso di visitare le bellezze della città eterna. Ma come si sta preparando il trasporto pubblico? Vediamo tutte le informazioni utili.

Roma è pronta ad affrontare il lungo weekend di Pasqua. Saranno tantissimi i visitatori che si recheranno nella Città Eterna innanzitutto per partecipare agli eventi religiosi: si parte già venerdì con la solenne Via Crucis che si svolgerà al Colosseo. Per l’occasione saranno diverse le modifiche alla viabilità per l’evento che richiamerà migliaia di fedeli.

Dopodiché ci sarà tutto il programma della giornata di Pasqua (domenica 31 marzo), e di Pasquetta (1 aprile): nuovamente gli appuntamenti della tradizione cattolica ma anche eventi di altro genere, che culmineranno proprio il lunedì dell’Angelo con le immancabili gite fuori porta. Ad ogni modo, per chi vorrà spostarsi con i mezzi del trasporto pubblico, ci sono tutta una serie di indicazioni da tenere presenti.

Orari metro Roma venerdì 29 marzo e sabato 30

Partiamo intanto dalle due giornate che precederanno la Pasqua. Le linee della metropolitana (A, B, B1 e C) seguiranno il cosiddetto orario prolungato. Pertanto gli orari, anche per il venerdì, non saranno i consueti: da tener d’occhio in particolare l’orario di chiusura con le ultime corse dai capolinea che partiranno una volta scoccata l’1,30 di notte.

Tuttavia, una volta concluso il servizio delle metro, ci saranno le consuete linee notturne a coprire la fascia oraria fino all’indomani. Si tratta della nMA (per la metro A), nMB (per la B), nMB1 (per la B1) e infine della nMC (per la linea C). Modifiche alla viabilità per queste due giornate anche per il tram 8: venerdì e sabato ultima corsa alle 3.29 da piazza Venezia e dal Casaletto alle ore 3.00.

Roma, a che ora chiude la metro a Pasqua e Pasquetta? Gli orari

Passiamo adesso alle due giornate cerchiate in rosso sul calendario, ovvero quelle di Pasqua e Pasquetta. Come appreso dalla nostra Redazione sia domenica 31 marzo che lunedì 1 aprile le linee della metro e del trasporto pubblico seguiranno il consueto orario festivo. Pertanto l’ultima corsa in programma sarà alle 23.30.

