Oriana Marzoli, chi è il papà: età, lavoro e foto

Di Oriana Marzoli, nota influencer di origine venezuelana, si è parlato spesso per mettere in evidenza un rapporto conflittuale con il padre, Carlos Gonzales. Ma è stata la stessa gieffina a sottolineare che non è così. La giovane modella, nonostante i suoi genitori siano separati, continua a sentire e a frequentare anche il papà che, però, non vuole figurare.

Chi è il papà di Oriana Marzoli, Carlos Gonzales?

Proprio per questo desiderio di stare lontano dai riflettori, del padre di Oriana Marzoli si sa molto poco. È stato sposato con la mamma dell’influencer di origine venezuelana, ma i due si sono separati da diversi anni. Di Gonzales è la figlia a parlare, qualche anno fa, spiegando che vive a Madrid con una nuova compagna. Il rapporto tra Oriana e Carlos non si è mai interrotto, anche se l’uomo non gradisce che la figlia si metta così in mostra.

Il rapporto tra padre e figlia

Non ci sono screzi o problemi, quindi tra padre e figlia, che mantengono rapporti affettivi continui e costanti, seppure la giovane modella abbia una frequentazione più assidua con la mamma, con la quale condivide anche i suoi impegni professionali.

Carlos Gonzales è un uomo estremamente colto, così lo descrive Oriana, ma si tratterebbe di una persona di vecchio stampo che non ama i reality show ai quali la ragazza ha preso parte, prima che in Italia, in Spagna. La Marzoli ha dichiarato in una delle sue interviste: ‘Ci capita di litigare’. Ma niente di grave, solo divergenze di vedute sul lavoro di Oriana che comunque nel raccontare del papà non perde il suo tenero sorriso che fa intendere un grande legame affettivo.

Carlo Gonzales e i social

Lontano dal mondo dello spettacolo, e ben deciso a restarlo, Carlos Gonzales non sembra avere profili social, e la Marzoli, nel rispetto delle richieste del papà, non posta fotografie che lo raffigurano sui suoi profili social.