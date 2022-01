Ostia, apre il portone di casa e viene aggredita alle spalle: paura per una 47enne

L’ha seguita fin dentro il portone della sua casa. Attimi di paura in viale delle Repubbliche Marinare: una donna di circa 47 anni è stata aggredita mentre rientrava a casa. E’ accaduto la sera dell’11 gennaio 2022. La donna stava rientrando a casa quando si è sentita afferrare alle spalle. Fortunatamente la situazione si è risolta con un nulla di fatto, ma l’aggressore è fuggito via, dileguandosi nella notte.

Leggi anche: Incidente mortale a Ostia: 74enne investito e ucciso da un’auto

Aggressione a Ostia: la segue fin dentro casa.

Stava tornando a casa sua, situata in viale delle Repubbliche Marinare, nota zona di Ostia. Era poco prima dell’ora di cena, precisamente intorno alle 19.50 dell’altro ieri, martedì 11 gennaio 2022. Ha aperto il portone della sua casa, un luogo in cui avrebbe dovuto sentirsi al sicuro, al riparo dai pericoli. Ma così non è stato per una donna di circa 47 anni, che, proprio all’interno di detto portone, è stata afferrata alle spalle. Un tentativo di scippo che l’ha scossa profondamente. Ha urlato, iniziando a gridare e chiamare aiuto verso chi si trovava in casa in quel momento, suo fratello. Forse è questo che ha spaventato l’aggressore, che vistosi con le spalle al muro ha preferito rinunciare al colpo e scappare via, dileguandosi nella notte. La 47enne, nonostante la paura, ha avuto il coraggio di recarsi alla Polizia e denunciare l’accaduto.

Una spirale di violenza

Si tratta dell’ennesima aggressione avvenuta, in questi giorni, ai danni di una donna: come dimenticare l’orribile vicenda di Latina, dove un padre ha abusato della propria figlia, oppure lo stupro ai danni di una 17enne consumatosi la notte di Capodanno. Ma non si tratta solo di minori: anche le donne più grandi sono vittime di vari tipi di crimini, in una spirale di violenza che sembra non avere limiti, come dimostra il caso di Graziella Barlotta, 68enne uccisa dal suo stesso figlio.

(Foto di repertorio)