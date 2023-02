Chi vince le elezioni regionali nel Lazio? Sondaggi

Elezioni Regionali Lazio 2023. Manca ormai davvero poco, perché domenica prossima, 12 febbraio, e lunedì 13, ci saranno le elezioni regionali e gli elettori del Lazio saranno chiamati a votare per eleggere il presidente della regione e il consiglio regionale. Contemporaneamente, anche un’altra regione, oltre alla nostra, voterà per il proprio territorio, la Lombardia, e in entrambi i casi sembra essere scontata una netta vittoria da parte del centrodestra.

Chi sono i candidati alla presidenza della Regione Lazio

Sono 5 in totale i candidati alla presidenza:

Donatella Bianchi : Movimento 5 Stelle, Lista Progressista.

: Movimento 5 Stelle, Lista Progressista. Alessio D’Amato : Partito Democratico, Lista Amato, Terzo Polo con Azione e Italia Viva, Più Europa-Radicali-Volt, Demos, Verdi-Sinistra con D’amato, Psi.

: Partito Democratico, Lista Amato, Terzo Polo con Azione e Italia Viva, Più Europa-Radicali-Volt, Demos, Verdi-Sinistra con D’amato, Psi. Sonia Pecorilli : Partito Comunista.

: Partito Comunista. Rosa Rinaldi : Unione Popolare.

: Unione Popolare. Francesco Rocca: Fratelli d’Italia, Lega, Foza Italia, Noi Moderati-Rinascimento, Udc, Lista Civica Rocca Presidente.

Sondaggi e previsioni per le elezioni regionali 2023

Per il momento, però, manteniamo il silenzio sulla situazione dei sondaggi, in quanto manca davvero poco al voto e bisogna creare un effetto ”funnel” negli elettori, ma basta fare riferimento al quadro che vi abbiamo presentato qualche settimana fa per farvi un’idea più o meno concreta della situazione. Come abbiamo più volte spiegato, il centrosinistra non è riuscito ad unire sotto il proprio ombrello il Movimento 5 Stelle per creare un’unica coalizione solida, in quanto il partito ha deciso di correre da solo con un proprio candidato. Ma la situazione, ad ogni modo, non è così scontata. Gli ultimi giorni sono infiammati dal punto di vista elettorale, e potrebbero davvero fare la differenza.

Memorandum per il voto

Ricordiamo, nel dettaglio, che le votazioni si terranno dalle 7 alle 23 del 12 febbraio e dalle 7 alle 15 del 13 febbraio. Gli elettori dovranno raggiungere le urne, come di consueto, muniti di documento di identità e di tessera elettorale per esprimere la propria preferenza. Si tratterà di elezioni dirette sia del Presidente sia dei Consiglieri, non è previsto il ballottaggio. Le disposizioni in merito sono chiare: vince chi ottiene più voti.