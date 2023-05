Elezioni Pomezia, Eleonora Napolitano: “Mettere al centro la questione sociale: nessuno deve restare indietro nella nostra città”

“Nessuno deve rimanere indietro nella nostra città”, con queste parole esordisce la candidata alle Comunali 2023 di Pomezia per il centrosinistra Eleonora Napolitano. La questione sociale del resto è uno dei temi più importanti nella società contemporanea e anche a Pomezia al nuovo Sindaco spetterà il compito di occuparsene fornendo risposte/soluzioni concrete alle fasce più fragili della popolazione. Queste, allora, le proposte della candidata a Sindaco alle Amministrative del prossimo 14 e 15 maggio.

Amministrative Pomezia 2023, le proposte di Eleonora Napolitano per il sociale

“La qualità di una buona amministrazione si vede anche, e soprattutto, da quanto si spende per la tutela dei cittadini più fragili. Siamo convinti che serve organizzare meglio la rete di sostegno e inclusione sul territorio, stimolando anche (e non solo) l’iniziativa del privato sociale, in rete con le Associazioni del terzo settore e secondo i reali bisogni del territorio”, lo dichiara la candidata sindaca Eleonora Napolitano che aggiunge: “le Associazione ricreativo-culturali e, soprattutto, sportive nella nostra città svolgano uno straordinario ruolo di inclusione e prevenzione sociale. Anche per questo, andrebbero fortemente sostenute da una politica che sia capace di farsi regista e promotore di percorsi di progettazione condivisa. Una delle prime azioni – continua Napolitano – sarà dar vita ad un censimento delle fragilità per avere una fotografia della situazione reale, e dotare il Comune di uno Sportello Sociale per dare loro risposte concrete. Il nostro Comune, per come lo pensiamo noi, ha il dovere della “presa in carico” dei cittadini. Una presa in carico che tenga conto di tutte le esigenze”, conclude Eleonora Napolitano.

