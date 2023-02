Elezioni regionali Lazio 2023: chi sono i consiglieri, la lista dei candidati

Elezioni Lazio 2023. Ancora pochi giorni e si andrà alle urne: domenica 12 febbraio, infatti, sono previste ore intense per le elezioni regionali nel Lazio. Il flusso alle urne è previso dalle 7 alle 23, per eleggere il successore di Nicola Zingaretti che, dopo due mandati consecutivi e ha lasciato l’incarico di governatore a seguito della sua elezione alla Camera dei deputati. Come abbiamo avuto modo scrivere in diversi articoli durante gli ultimi mesi, sono tre i principali candidati per la carica di governatore del Lazio. Per il centrodestra si schiera il presidente della Croce Rossa Italiana Francesco Rocca, da sempre favorito nei sondaggi che si sono susseguiti, per il Movimento 5 Stelle e il Polo Progressista in corsa c’è la giornalista Donatella Bianchi, mentre per il centrosinistra – con le liste di Azione/Italia Viva – c’è l’attuale assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato.

Elezioni regionali Lazio 2023: come si vota

Fratelli D’Italia per le elezioni Lazio 2023

Per il partito di Giorgia Meloni, attuale premier, tra i candidati ci sono Giancarlo Righini, Roberta Angelilli, Fabrizio Ghera, Massimiliano Maselli e Antonello Aurigemma. Inoltre, nelle liste saranno presenti anche Laura Corrotti, dalla Lega, e Francesca De Vito, proveniente dalle fila del Movimento 5 Stelle.

Partito Democratico alle elezioni Lazio 2023

Per quanto riguarda, invece, i nomi che saranno a capo delle liste del Pd alle Regionali del Lazio sono stati approvati dalla direzione sono i capilista Daniele Leodori a Roma, Sara Battisti a Frosinone, Salvatore La Penna a Latina, Enrico Panunzi a Viterbo ed Edoardo Ranalli a Rieti.

La lista D’Amato

A sostegno del candidato di punta del centrosinistra, c’è anche la “Lista D’Amato”, che propone come capilista Marta Bonafoni a Roma, Jose Falese a Frosinone, Valeria Campagna a Latina, Pina Barattelli a Viterbo e Silena D’Angeli a Rieti

Il Terzo Polo alle regionali Lazio 2023

Per il partito di Italia Viva, nel dettaglio, alcuni tra i nomi sono l’ex deputato Luciano Nobili, ma anche Marietta Tidei, consigliera regionale uscente, Luca Andreassi, vicesindaco di Albano Laziale. Sul fronte di Azione, tra gli altri, c’è anche Alessia Pieretti, delegata in Città metropolitana e consigliera a Monterotondo.

Verdi/Sinistra e i nomi per le elezioni 2023 nel Lazio

Tra i nomi dei candidati su questo fronte politico, ci sono Simona Saraceno, portavoce regionale di Europa Verde; l’ex sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci; l’assessora al Municipio VIII Maya Vetri; l’assessora al Municipio IX Paola Angelucci.

I nomi schierati dalla Lega di Matteo Salvini

Il partito a guida Matteo Salvini schiera nelle liste i consiglieri uscenti Daniele Giannini, Pasquale Ciacciarelli e Giuseppe Emanuele Cangemi. Ma tra i candidati quest’anno ci saranno anche Angelo Pavoncello, Laura Cartaginese, Tony Bruognolo, Maria Veronica Rossi e Angelo Tripodi.

Forza Italia nel Lazio

Forza Italia del Cavaliere presenta nuovamente i suoi consiglieri uscenti, nomi come Fabio Capolei ed Enrico Cavallari.

Il Movimento 5 Stelle e i nomi in lista

Per quanto riguarda, infine, i nomi principali in lista nella coalizione del M5s, ci sarebbero l’ex presidente del Municipio IV di Roma, Roberta Della Casa; il consigliere regionale uscente Valerio Novelli; l’ex sindaco di Pomezia, Adriano Zuccalà e l’ex capogruppo in Campidoglio, Giuliano Pacetti.