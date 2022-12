Festa dell’Immacolata a casa Meloni, il messaggio della Premier: ”Buona Festa a tutti voi!”

La Festa dell’Immacolata è una ricorrenza importante per l’Italia, e la Premier lo sa bene. Per l’occasione, infatti, la Premier Giorgia Meloni ha voluto infatti condividere uno scatto sui social, che la ritrae in un’atmosfera domestica, pacata e serena, mentre si dà da fare per agghindare il suo personale albero di Natale in compagnia di sua figlia Ginevra, inquadrata di spalle. In un atteggiamento gioviale, rilassato, mentre porta a termine i suoi ultimi ritocchi all’abete già completo e ricco di ogni gingillo tipico della ricorrenza.

L’albero di Natale in casa Meloni: lo scatto sui social

Se in passato la leader di Fratelli d’Italia aveva condiviso spesso foto sui social che la ritraevano mentre assemblava il suo presepe, per quest’anno cambiano un po’ di cose: con il nuovo ruolo di Presidente del Consiglio ha voluto cambiare leggermente anche il format previsto per la Festa dell’Immacolata. Non più il presepe, ma l’albero di Natale, certamente in parte più neutrale sia dal punto di vista ”patriottico” che religioso. Si crede infatti che il primo a concepire l’idea di un presepe sia stato proprio San Francesco d’Assisi, mentre l’albero di Natale pare sia di origini germaniche: fu introdotto in Germania nel 1611 dalla Duchessa di Brieg la quale, secondo la leggenda e la tradzione, aveva già fatto adornare il suo castello per festeggiare il Natale. Un messaggio implicito anche sul cambio prospettive politiche? Certamente l’albero è più Mitteleuropeo del presepe da questo punto di vista. Come didascalia alla foto, poi, aggiunge: “Buona festa dell’Immacolata a ciascuno di voi” è il messaggio che accompagna l’immagine.

Giorgia Meloni, il compagno Andrea Giambruno non condurrà più il Tg Mediaset: ecco perché

Meloni alla Scala di Milano

Proprio ieri, inoltre, la Premier Giorgia Meloni ha preso parte per la prima volta anche ad una prima della Scala di Milano. Era insieme al compagno Andrea Giambruno e al presidente del Senato Ignazio La Russa, con il corollario dei ministri Adolfo Urso e Gennaro Sangiuliano. Per l’occasione Meloni ha cantato l’inno nazionale e si è dichiarata molto emozionata per l’esperienza: “Sono incuriosita, la prima della Scala è un pezzo fondamentale della storia culturale di questa nazione, sono contenta di omaggiarla con il ruolo che rappresento” – sono state le sue parole.