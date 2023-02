Fino a che ora si vota oggi e lunedì per le elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia? Gli orari

Elezioni regionali, ci siamo. Sono iniziate questa mattina le votazioni per le Elezioni Regionali 2023 in due regioni d’Italia: Lazio e Lombardia. Con le votazioni si attinge alla legge elettorale 2/500 e verranno eletti il o la Presidente della regione e il Consiglio Regionale composto da 50 membri. Ecco tutti gli orari utili per andare a votare.

Elezioni regionali nel Lazio

Le elezioni nel Lazio saranno un momento molto importante di cambiamento anche per la presenza della Capitale nella regione. I candidati sono 6 e non è previsto il ballottaggio, una nota importante riguarda le liste plurinominali: in esse è prevista l’alternanza di genere, quindi sarà necessario votare un uomo e una donna, nel caso in cui vengano votati due uomini, la seconda preferenza sarà annullata. Sul sito della Regione Lazio è presente il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale dei candidati, opportuno da consultare per una scelta oculata. Ecco i candidati del Lazio:

Rosa Rinaldi (Unione popolare)

Donatella Bianchi (M5s e altre liste di sinistra)

Alessio D’Amato (centrosinistra e Terzo Polo)

Sonia Pecorilli (Partito Comunista Italiano)

Fabrizio Pignalberi (Quarto Polo-Insieme per il Lazio)

Francesco Rocca (Destra)

Elezioni Regionali Lazio 2023: affluenza, exit poll, risultati e dati in tempo reale

Elezioni regionali in Lombardia

Anche in Lombardia si svolgeranno le elezioni regionali e anche il sito della Regione Lombardia ha reso pubblico il cv e il casellario giudiziario per ogni candidato. La legge sulla lista plurinominale vale anche in Lombardia. Ecco i candidati:

Mara Ghidorzi (Unione Popolare)

Attilio Fontana (Destra)

Piergiorgio Majorino (Pd e 5 stelle)

Letizia Moratti (Terzo polo)

Elezioni regionali: come si vota domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023

Fino a che ora si vota oggi e lunedì? Gli orari

I giorni e gli orari sono uguali nelle due regioni italiane. Le elezioni si svolgeranno domenica 12 febbraio con i seggi aperti dalle 7 del mattino alle 23 di sera. La seconda giornata di votazioni sarà domani, lunedì 13 febbraio e i seggi rimarranno aperti dalle 7 alle 15 del pomeriggio. Subito dopo la chiusura delle votazioni inizierà lo spoglio. Il risultato sarà decretato in tarda serata.