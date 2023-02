Elezioni regionali: come si vota domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023

Elezioni Regionali, domenica 12 e lunedì 13 si svolgeranno le votazioni per eleggere il Presidente della Regione e i consiglieri regionali sia in Lombardia che nel Lazio. L’elezione del Presidente consisterà in un turno unico senza ballottaggio: vince il candidato governatore con più voti a prescindere dal raggiungimento, o meno, del 50%. Inoltre, per permettere al candidato vincitore di poter contare sulla maggioranza dei seggi in consiglio regionale è previsto un premio di maggioranza, alla lista o alla coalizione che lo sostiene.

Elezioni regionali Lazio 2023: chi sono i consiglieri, la lista dei candidati

Come si vota nel Lazio

Domenica le urne apriranno alle 7:00 e chiuderanno alle 23:00 mentre, lunedì faranno orario 7:00 – 15:00. Per votare, bisogna ricordarsi di andare muniti di tessera elettorale e di un documento di identità tra carta d’identità, patente e passaporto. La scheda che verrà data dagli scrutatori sarà verde e offrirà diverse possibilità all’elettore. Votare solo per il candidato presidente oppure sia per il candidato presidente sia per una lista oppure, infine, di fare un voto disgiunto: votare una lista e un candidato presidente non collegato alla lista scelta.

Le possibilità di voto

Nel caso in cui l’elettore decida di votare solo per il candidato presidente, la scelta non si estenderà alle liste collegate. Mentre, se decidesse di votare per il candidato presidente e per una lista dovrà tracciare un segno unicamente sulla lista e la preferenza si estenderà automaticamente anche al candidato presidente collegato. Ovviamente si potrà anche porre una croce sia sul nome del candidato sia sulla lista. Infine, per chi vorrà esprimere una o due preferenze per i candidati al consiglio regionale, basterà scrivere il cognome del candidato, o nome e cognome, accanto al simbolo della lista a cui appartiene.

Attenzione alle regole sulla parità di genere: nel caso si vogliano esprimere non una ma due preferenze, esse dovranno riguardare due candidati di sesso diverso: se l’elettore dovesse scegliere due uomini o due donne la seconda scelta sarà automaticamente annullata. Lo spoglio inizierà immediatamente dopo la chiusura dei seggi lunedì 13, quindi a partire dalle ore 15:00.