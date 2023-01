Elezioni regionali Lazio 2023: come si vota, quando e a che ora

Una manciata di settimane e i cittadini saranno chiamati ad esprimere il proprio voto per le elezioni regionali Lazio targate 2023. Le giornate da segnare in agenda sono il prossimo 12 e 13 febbraio, durante le quali cittadini e cittadine lazioni saranno chiamati alle urne per scegliere il nuovo o la nuova presidente, nonché la nuova giunta regionale. Ma come si vota? E cosa serve per votare? Di seguito tutti i dettagli sulla modalità di voto per le elezioni regionali del Lazio.

Elezioni regionali Lazio 2023, chi vince? Sondaggi, il centrodestra è in vantaggio

Orari e candidati alle elezioni regionali del Lazio

Ecco i candidati in lizza alle prossime elezioni regionali che, lo ricordiamo, si terranno il prossimo 12 e 13 febbraio. Per la destra troviamo: Francesco Rocca mentre per il centro sinistra e per il Terzo Polo abbiamo Alessio D’Amato – attuale assessore alla sanità- e per il Movimento 5 stelle c’è invece Donatella Bianchi. Domenica 12 febbraio, le urne saranno aperte dalle ore 7 alle 23, mentre lunedì 13 sarà possibile votare dalle ore 7 alle 15. Ma come si vota e cosa serve per presentarsi alle urne?

Le modalità elettorali

Per quanto riguarda la prima domanda gli elettori e le elettrici dovranno presentarsi presso il proprio seggio elettorale di riferimento muniti di tessera sanitaria e documento di riconoscimento valido. Per le modalità elettorale invece, va detto che il presidente della regione e il consiglio regionale vengono eletti assieme in un’unica tornata elettorale, a suffragio diretto. Ancora, il voto è espresso su una sola scheda sulla quale sono presenti le liste provinciali e le coalizioni di tutti i candidati e dei consiglieri, collegate alla propria o al proprio candidato presidente.

L’elezione del presidente della Regione

La persona che avrà ottenuto il maggior numero di voti validi in ambito regionale otterrà la carica di presidente della Regione Lazio. Va poi precisato che, a differenza delle elezioni amministrative, nel caso in cui i candidati a presidente non dovessero raggiungere la maggioranza assoluta non è previsto alcun ballottaggio. L’80% dei seggi del consiglio regionale è assegnato con il metodo proporzionale, con l’applicazione di un premio di maggioranza del 20% alle liste collegate alle persona eletta presidente. Le circoscrizioni coincidono con le province del Lazio. Infine, è ammesso il voto disgiunto e l’alternanza di genere.