Meloni dopo l’incontro con Mattarella: “Siamo pronti, il centrodestra ha indicato il mio nome per il governo”

Non ci voleva di certo un vate, o delle capacità divinatorie acute, tuttavia si tratta di ritualità e burocrazia politica potremmo dire: il centrodestra ha ufficialmente indicato Giorgia Meloni come presidente del Consiglio incaricata di formare il nuovo governo. Le consultazioni sono iniziate ieri, e Mattarella ha incontrato i primi esponenti di quello che sarà il nuovo team di Governo, tra cui anche la leader vincente di Fratelli d’Italia: “Abbiamo convenuto con il presidente Mattarella nel dare a questo Paese un governo nel minore tempo possibile perché siamo di fronte a moltissime urgenze” – dirlo proprio Giorgia Meloni alla fine delle consultazioni avvenuta con la presenza garante del Presidente della Repubblica. Poi ha aggiunto: “La delegazione unita di centrodestra, che non ha caso ha dato al presidente della Repubblica l’indicazione unanime di proporre la sottoscritta come persona incaricata di formare il nuovo governo. Ora attendiamo ovviamente le determinazione del capo dello Stato, ma come abbiamo già detto, noi siamo pronti”.

Una delegazione di centrodestra, composta dai principali leader Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi, poi, è rimasta nei pressi del Quirinale. Manca poco, questo è un altro indizio: la presidente di Fratelli d’Italia a breve potrebbe essere richiamata proprio in quella sede per ricevere l’incarico ufficiale. Un incarico, tra l’altro, che potrebbe accettare anche senza riserva, comunicando immediatamente anche lista dei ministri. Questo lo si deduce dal fatto che Meloni già nelle scorse settimane aveva più volte insistito sulla necessità di fare in fretta per la formazione della nuova squadra di Governo, dato il momento eufemisticamente delicato in cui si trova l’Italia e tutto il mondo: momento storico cruciale tra crisi energetica, caro prezzi e guerra in Ucraina, senza contare, non da ultimi, gli strascichi che il Covid continua a portarsi dietro.

Qualche scricchiolio interno alla colazione

Infine, ricordiamo che la coalizione di centrodestra, dimostratasi tanto forte e coerente durante la campagna elettorale, proprio in questi ultimi giorni sembrerebbe aver attraversato momenti di tensione, soprattutto a causa delle continue incursioni destabilizzanti di Berlusconi: si pensi agli audio che sono stati pubblicati, in cui proprio il Cavaliere affermava di aver riallacciato i rapporti con Vladimir Putin, con tanto di accuse a Volodymyr Zelensky per aver provocato migliaia di morti nel suo Paese.

