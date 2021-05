Prenotazione vaccini Lazio per fascia d’età 47-44 anni, c’è la data: ecco come prenotare e dove

Prenotazione dei vaccini nel Lazio anche per la fascia d’età 47-44 anni. Prosegue senza sosta la campagna vaccinale anti-Covid nel Lazio. E’ di pochi minuti fa l’annuncio della Regione che apre alle prenotazioni per le classi d’età 47-44 anni. Ad oggi sono state superate in tutto le 2.7 milioni di dosi somministrate e nel prossimo weekend ci sarà il secondo open day dedicato agli Over 40. Ma andiamo con ordine.

Prenotazione vaccini Lazio per fascia d’età 47-44 anni: come prenotarsi

La situazione sul fronte Covid nel Lazio è in sensibile miglioramento da diverse settimane. Negli ultimi giorni tuttavia sono in calo anche tutti i numeri nelle 24 ore con “dati tra i migliori degli ultimi sette mesi”. Non solo. Grazie alla vaccinazione il numero dei decessi è stato abbattuto in tutte le fasce d’età e in particolar modo in quella over 80 con i morti calati del 95%.

E’ dunque in questo scenario che si inserisce un ulteriore tassello nella campagna vaccinale laziale. Da venerdì 21 maggio alle 00:00 partiranno infatti le prenotazioni per la fascia d’età 47 – 44 anni (nati 1974 – 1977). Lo comunica in una nota la Regione. Per prenotarsi è necessario accedere a questo portale (clicca) mentre per tutte le informazioni è a disposizione il seguente sito web della Regione Lazio.

Vaccini Lazio, le prossime tappe