Registro delle opposizioni, come bloccare le chiamate di telemarketing sui telefoni cellulari

Stop telemarketing: è ufficiale, addio anche sui cellulari. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla riforma del Registro pubblico delle opposizioni al telemarketing anche sui cellulari, oltre che sui numeri fissi e alla posta cartacea. Tale provvedimento entrerà in vigore una volta che il Presidente della Repubblica avrà firmato il decreto ed esso sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

Stop telemarketing anche sui cellulari

“Sono soddisfatto perché abbiamo approvato un’altra riforma importante molto attesa dai cittadini che hanno il diritto veder tutelata la loro privacy da attività promozionali invasive. Con questo strumento si punta finalmente a regolamentare un fenomeno che è diventato inaccettabile”, queste le parole di Giancarlo Giorgetti, ministro dello sviluppo economico. Si parla del telemarketing molesto sui cellulari, una pratica che non rientrava nella precedente normativa. I cittadini avranno infatti la possibilità di annullare il consenso alle chiamate promozionali o all’invio di pubblicità anche per quanto riguarda le reti mobili. Addio anche alle chiamate sui cellulari, con una procedura analoga a quella delle reti fisse e che si basa sul Registro pubblico delle opposizioni. Questo servizio, pubblico, consente ai cittadini di evitare di essere contattati dall’operatore di telemarketing semplicemente iscrivendosi negli elenchi. Si fanno salvo i casi in cui l’operatore ha ottenuto specifico consenso all’utilizzo dei dati dopo l’iscrizione.

Come iscriversi al Registro delle Opposizioni

Ma come ci si iscrive al Registro delle Opposizioni al telemarketing? Le modalità sono diverse. Una di esse consiste nella compilazione di un modulo elettronico sul portale www.registrodelleopposizioni.it. Ancora, è possibile registrarsi via telefono tramite chiamata al numero verde 800 265 265; è possibile anche inviare una mail con il modulo di iscrizione a iscrizione@registrodelleopposizioni.it. Per concludere, si può inviare il numero per raccomandata, tuttavia, a causa della pandemia, le richieste inviate in questa modalità saranno gestite al termine dell’emergenza.

Sanzioni

L’operatore di telemarketing, secondo la legge, deve verificare le liste dei vai contatti per assicurarsi che non vi sia opposizione all’utilizzo dei dati. La violazione prevede delle sanzioni amministrative che arrivano fino a 20 milioni di euro e, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente.