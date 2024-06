Roma: ‘pulizie’ sulla Metro in cambio di soldi, la foto fa il giro del web (ma gli utenti si dividono)

Episodio di degrado o semplicemente una persona che ha bisogno di aiuto? Il popolo della rete si sta dividendo su una foto che sta circolando un po’ ovunque sui social: l’immagine ritrae una signora intenta a “pulire” con scopa e paletta un vagone della Metro B a Roma. Che ne pensate?

Quando pensiamo di averle viste tutte, la Città Eterna è sempre pronta a sorprenderci. Succede allora che in Metro, in queste settimane dove il fenomeno dei borseggi è tornato quasi sempre a prendersi le prime pagine dei giornali, spunti una signora intenta a chiedere qualche spicciolo a pendolari e viaggiatori. Ovviamente non è questo a fare notizia – i treni romani, così come le stazioni, sono piene di persone indigenti che fanno l’elemosina – quanto piuttosto il “metodo” utilizzato. “Armata” di scopa e paletta infatti questa donna girerebbe per i convogli tenendoli puliti. E chiedendo in cambio per l’appunto qualche moneta.

Il caso della signora che pulisce i vagoni della Metro B a Roma

L’immagine è stata postata nelle scorse ore dalla nota pagina Facebook “Roma fa schifo…” che già dall’intestazione, per chi non la conoscesse, dà l’idea dei contenuti che pubblica. I gestori si occupano infatti di documentare il degrado, il malcostume, e tutto ciò di orripilante che circola nella Capitale, gestendo le numerose segnalazioni inviate dagli iscritti.

E anche questa foto, almeno da una prima lettura, sembrerebbe muovere in questa direzione. “Sulla Metro B la signora che pulisce per terra chiedendo soldi in cambio…”, questa la didascalia che accompagna l’immagine che, inutile a dirsi, ha già fatto il pieno di reaction e commenti. Ma al di là dello scatto – quantomeno insolito (in effetti una scena del genere mancava all’appello) – stavolta i commenti non sono tutti negativi.

Degrado o voglia di guadagnarsi da vivere come si può? Utenti divisi sui social

Chiariamoci: la maggior parte dei commenti critica duramente l’accaduto, sostenendo, parafrasi nostra, come in buona sostanza sia inaccettabile dover assistere a scene del genere per di più a Roma. Scrive a questo proposito un utente:

“Chi crede che quella donna pulisca davvero è parte del problema…”.

Poi ci sono altre frasi irrepetibili (altra ‘non’ novità) che tralasceremo, e ulteriori commenti sulla falsa riga del precedente:

“Questa ci mancava. Roma entra di diritto nella top ten delle città più degradate del globo. Al pari di Mumbai, Lagos, ecc. No, forse quelle sono più ordinate?”

E via di questo passo:

“La cosa più triste di tutto questo è che sta diventando la “normalità”!”

Insomma, il concetto è cristallino.

Qualcuno difende la signora: “E’ educata e gentile, stiamo perdendo la sensibilità”

Non tutti però, scorrendo i commenti, si schierano “contro” la signora, anzi. Sono tante le reazioni che, al contrario, apprezzano quanto fa la donna peraltro, sostengono, “senza dar fastidio a nessuno“. Eccone alcuni:

“È una ragazza con difficoltà. Gentile e neanche lì chiede i soldi in alcuni casi. Ieri gli stavo dando una cosina e mi ha risposto ” scusa ma devo pulire non ho tempo”. È gentile educata e non da fastidio, a modo suo cerca di rendersi utile. Questo è un attacco insensibile e stupido”.

Oppure:

“Scusate ma ho visto troppe critiche e commenti ignobili: la incontro spesso, è una ragazza dolcissima che pulisce ovunque si trovi. Non chiede nulla e non disturba. Forse ha qualche problema ma fa molta tenerezza. Magari con qualche spicciolo riusciamo ad aiutarla. Siamo diventati persone senza un briciolo di sensibilità”.

E voi da che parte vi schierate?