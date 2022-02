Scadenze fiscali febbraio 2022, il calendario completo con tutte le date

Scadenze fiscali. Febbraio mese difficile, e di certo non stiamo parlando dal pinto di vista climatico o metereologico, che meriterebbe sicuramente un discorso a parte. In questa sede ci riferiamo, in particolare, alle scadenze fiscali che contrassegnano questo periodo dell’anno. Tra le varie ed eventuali, anche quelle imposte dall’IRPEF, IVA e il versamento dei contributi INPS, quando e dove previsti ovviamente. Inoltre, allo scadere del mese in corso, è prevista anche la trasmissione delle informazioni che riguardano l’INTRASTAT dove è necessario, su prestazioni, beni e servizi verso altri paesi dell’Unione Europea.

Scadenze fiscali per febbraio: ecco le principali

Per prima cosa, i contribuenti sono tenuti a liquidare e a versare l’IVA di gennaio, mediante modello F24 con codice tributo 6001. Poi, entro il giorno 28 febbraio, bisogna inviare all’Agenzia delle entrate la liquidazione periodica LIPE, la quale è relativa al 4° trimestre 2021. Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica. Con la dichiarazione IVA trasmessa entro la fine del mese di febbraio, sarà possibile effettuare anche la trasmissione delle LIPE relative al quarto trimestre 2021, compilando il rigo VP.ipe

Quali date ricordare

E’ bene ricordare, inoltre, che al 10 febbraio è stabilita la scadenza del versamento dell’imposta di bollo. Questa è assolta in modo virtuale per gli assegni circolari da parte di banche e istituti di credito. Per questa scadenza, quindi, sono coinvolti gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, società fiduciarie e soggetti per cui è previsto il versamento dell’imposta di bollo.

Dulcis in fundo

Non dimentichiamo, poi, che entro il 15 febbraio è stabilita la scadenza della comunicazione all’Agenzia delle Entrate di tutte le informazioni sul canone tv. Insomma, una bella gatta da pelare questo mese, e molte cose sfuggono sicuramente alla rendicontazione personale. Non ci rimane che affrontare questo periodo dopo una bella sessione di meditazione trascendentale.