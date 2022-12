A che ora esce ‘Crisi di stato’ di Fedez: significato del nuovo singolo, testo e video

Uscirà domani, venerdì 9 dicembre, il nuovo singolo di Fedez intitolato ‘Crisi di stato’ e prodotto per Columbia Records/Sony Musica Italy. L’annuncio è arrivato sui social mediante uno scatto in bianco e nero, dove a parlare è il cantante e la sua cicatrice. Quest’ultima rappresenta un nuova capitolo della sua vita. Il ritorno di Fedez sulla scena musicale coincide non a caso con la fine della propria esperienza come giudice di X Factor. L’ultima puntata della trasmissione andrà in onda oggi, giovedì 8 dicembre, su Sky e il brano verrà presentato in anteprima.

Il nuovo singolo di Fedez, uscita ed estratto

Dopo Viola — il singolo realizzato insieme a Salmo e diventato in poco tempo disco d’oro — è tempo per Fedez di nuova musica. Con il singolo ‘Crisi di stato’ il cantante ha deciso di lasciarsi andare ad attualissime atmosfere di un rave hyperpop arricchito da un altrettanto attuale romanticismo disilluso. Insomma, gli ingredienti per sfondare il pezzo li ha tutti riuscendo, ancora una volta, ad emozionare i lettori con delle parole semplici ma dirette che vanno dritte al nodo della questione. Dunque, mentre sua moglie Chiara si dedica alla preparazione di uno degli appuntamenti più importanti del 2023, sarà protagonista insieme ad Amadeus della prima e dell’ultima puntata di Sanremo, Fedez torna a far emozionare i fan con le sue canzoni. In attesa dell’uscita ufficiale prevista per domani, riportiamo di seguito riportiamo un estratto del pezzo.