A che ora inizia Amici Full Out su Italia 1? Ospiti e scaletta

Se siete appassionati di musica e danza, non potete perdervi Amici Full Out, il concerto speciale dedicato agli ex allievi dell’ultima edizione del talent show di Maria De Filippi. Si tratta di un evento unico che si è svolto lo scorso 11 giugno a Rock in Roma e che verrà trasmesso in prima serata su Italia 1 martedì 20 giugno. Vediamo insieme a che ora inizia, chi sono gli ospiti e la scaletta delle esibizioni.

Amici Full Out: a che ora inizia stasera su Italia 1

Il calcio d’inizio per Amici Full Out è fissato per le 21.20 su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity per quasi tre ore di spettacolo con protagonisti Aaron, Angelina, Cricca, Federica, NDG, Niveo, Piccolo G, Tommy Dali e Wax e i ballerini Alessio, Gianmarco, Maddalena, Mattia, Megan, Ramon e Samu.

Chi sono gli ospiti di Amici Full Out

A condurre la serata ci saranno Nicolò De Devitiis e Isobel Kinnear, affiancati da Giulia Stabile, la vincitrice della categoria danza di qualche anno fa. Tra gli ospiti che si alterneranno sul palco ci saranno Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini ed Arisa, passando per Olly e il comico-imitatore Vincenzo De Lucia. Inoltre, ci saranno anche delle sorprese come le imitazioni di Maria De Filippi e dei professori da parte di Vincenzo De Lucia e dei duetti tra i cantanti e i ballerini.

La scaletta

Se volete sapere in anticipo quali saranno le canzoni e le coreografie che vedrete sul palco di Amici Full Out, ecco la scaletta completa dell’evento:

Mattia – Trumpets

Angelina – Voglia di Vivere

Alessandra Celentano ospite

Wax – Turista per sempre

Samu – Mamacita

Aaron – Universale

Maddalena – Anche fragile

Cricca – Just the way you are

Lorella Cuccarini intervista Giulia Stabile e Isobel

Lorella Cuccarini e Olly – La notte vola

Federica – Scivola

Tommy Dali e NDG – Miss

Ramon – Pakita

Piccolo G – Acquario

Vincenzo de Lucia imita Maria De Filippi

Megan – Crazy in love

Niveo – Scarabocchi

Isobel e Gianmarco – Dancing in the moonlight

Mattia e Umberto – Human

Angelina – 9 maggio

Gianmarco – Las Vegas

Federica – Proud Mary

Isobel – Be Italian

Wax – Laurea ad Honorem

Maddalena – Nera

Lorella Cuccarini e Cricca – Se mi guardi così

Lorella Cuccarini e Isobel

Alessio – Fire On Fire

Piccolo G – Hai delle isole negli occhi

Ramon – Schiaccianoci

Niveo – Ma che freddo fa

Arisa canta Non vado via

NDG – Fuori

Samu – Cenere

Tommy Dali – Finisce bene

Megan – Bon apetite

Aaron – Somebody to love

Wax – Anni 70

Maddalena – This is me

Angelina – Ci pensiamo domani

Mattia e Benedetta – Crazy little thing called love

Olly – Farei tutto con te

Amici Full Out è il concerto che celebra i protagonisti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, il talent show che ha appassionato milioni di telespettatori. Su Italia 1 potrete assistere alle performance dei cantanti e dei ballerini che hanno fatto sognare il pubblico con le loro voci e i loro movimenti. Inoltre, ci saranno anche degli ospiti d’eccezione che renderanno la serata ancora più speciale e divertente. Amici Full Out è un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della musica e della danza, martedì 20 giugno su Italia 1. Non fatevelo scappare!