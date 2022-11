A che ora inizia Zelig e dove vedere le repliche: stasera la prima puntata su Canale 5

Zelig è indubbiamente un format di successo. Vuoi perché si tratta di un programma televisivo comico, vuoi per la simpatia e la complicità della coppia di presentatori, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, sta di fatto che continua a mietere consensi di pubblico. E quest’anno dopo lo scorso anno torna come di consueto su Canale 5 con la medesima formula dello scorso anno per spegnere le sue 25 candeline.

Quante puntate sono previste

Per questa edizione sono previste poche puntate con una notevole carrellata di comici, volti già noti e volti nuovi del programma televisivo che verranno affiancati dai due storici conduttori. A partire da stasera, mercoledì 9 novembre alle 21 e 30 prenderà il via Zelig che, la prossima settimana slitterà a giovedì – dovendo lasciare il posto all’amichevole Albania Italia – e tornare ad essere trasmesso di mercoledì la settimana successiva.

Qual è il cast

Le puntate in programma sono 3 e andranno in onda il 9, il 17 e il 23 novembre prossimo. Non è escluso che possa anche esserci una quarta puntata conclusiva. Ma questo sarà tutto da vedere… A condurre il programma che verrà registrato al TAM teatro degli Arcimboldi di Milano, saranno come sempre Claudio Bisio e Vanessa Incontrada che da sempre sono alla guida della trasmissione. Affianco al duo comico, tra gli altri anche: Mago Forest, Ale e Franz, Teo Teocoli, Annamaria Barbera, Maurizio Lastrico, Teresa Mannino, Roberto Lipari, Max Angioni, Leonardo Manera, Raul Cremona, Antonio Ornano. Ma anche giovani meno esperti tra i quali: Federica Ferrero, Vincenzo Comunale e Carlo Amleto.