Agostino di Uomini e Donne: chi è il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani: età, lavoro

Uomini e Donne. Anche oggi è andata in onda un’altra puntata dell’entusiasmante salotto pomeridiano di Uomini e Donne, con la sua immancabile padrona di casa, Maria De Filippi. Tra le novità, c’è un nuovo corteggiatore, molto simpatico e brillante, sceso in studio per conoscere la veterano Gemma, come è andato il loro primo incontro? Scopriamo insieme in questo articolo.

Gemma Galgani: chi è, età, marito, Instagram, curiosità e vita privata della dama di Uomini e Donne

Chi è Agostino, il cavaliere per Gemma

Agostino di Uomini e Donne è un uomo di 70 anni, pensionato, ex camionista e viaggiatore incallito, sceso in studio da Maria De Filippi oggi per corteggiare la veterana Gemma Galgani. La donna sembra essere lusingata dalla sua presenza, nonostante gli attacchi e le ironie di Tina Cipollari, sempre pronte a pungolarla appena muove un passo. Agostino, però, è deciso, e vuole andare avanti con lei. Gemma ha detto: ”Mi piace, mi può interessare”. Il che sembra un buon inizio. Agostino, inoltre, è molto pragmatico, e le ha detto subito di parlarsi chiaramente, perché ad una certa età non c’è bisogno di tergiversare. Alla fine, Gemma ha deciso di tenerlo tra i suoi corteggiatori, e così la prossima volta usciranno insieme per la prima esterna. Chissà come andrà.