Aiello: chi è, età, carriera, successi, chi è la fidanzata e curiosità

Chi è: la carriera e i primi passi

Aiello, all’anagrafe Antonio Aiello, è nato a Cosenza il 26 luglio del 1985. Si è diplomato al liceo scientifico e ha una laurea triennale in scienze della comunicazione conseguita presso l’Unical e una magistrale in Economia alla Luiss. Si è spesso definito un ”artigiano della musica”, cresciuto a pane e rhythm and blues.

Gli anni di studio

La sua formazione musicale inizia prestissimo, all’età di soli 10 anni, quando inizia a studiare pianoforte e poi successivamente anche violino. Sei anni più tardi si dedica completamente al canto, iniziando anche ad esibirsi in pubblico. Contestualmente butta giù le prime righe delle sue canzoni. Fa un tentativo a Sanremo già nel 2011, ma poi parte per l’Australia, alla ricerca di nuove contaminazioni. Qui vive per diversi mesi a Sydney dove suona e si esibisce con una band locale.

Le partecipazioni a Sanremo

Aiello ha partecipato alle audizioni del Festival di Sanremo 2011, ma non è riuscito a classificarsi tra i finalisti. Sempre nel 2011 ha pubblicato il suo primo singolo, Riparo. Nel 2012 ha debuttato in televisione: si è esibito nel programma in onda su Rai 1 Di che talento sei? Nel 2019 ha pubblicato il singolo Arsenico che ha ottenuto il disco di platino per le oltre 70.000 copie vendute. Il suo recente brano “Vienimi (a ballare) è stato certificato disco d’oro da FIMI per le oltre 35.000 copie vendute.

Quel Sanremo del 2021: testo e video di “Ora”

La vita privata: la storia con Laura Torrisi

Si vocifera di un presunto flirt tra Aiello e Laura Torrisi, ex di Leonardo Pieraccioni. Sarà davvero così? Entrambi sono molto riservati e non si sono lasciati andare a dichiarazioni!

Instagram e social: dove trovarlo

Aiello su Instagram è molto seguito. Con il suo account ufficiale (@_aiello_) vanta 248 mila followers, nonostante siano pochissime al momento le sue pubblicazioni nel feed. Ogni foto è attentamente studiata in ogni particolare, sintomo di un forte senso estetico.

Le curiosità che non sapevi su di lui