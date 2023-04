Alessandra Drusian e Fabio Ricci dei Jalisse all’Isola dei Famosi: chi sono, età, carriera, oggi, canzoni

Alessandra Drusian e Fabio Ricci del duo musicale “Jalisse” saranno due concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei famosi 2023 che vede la conduzione di Ilary Blasi. Riusciranno ad affrontare tutte le sfide che gli proporrà l’isola? Ancora non lo sappiamo, ma nel frattempo vi raccontiamo tutto quello che sappiamo di loro!

Chi sono Alessandra Drusian e Fabio Ricci dei Jalisse: età e carriera

Jalisse è un duo musicale italiano composto dai coniugi Alessandra Drusian, nata a Oderzo il 18 maggio 1969 e da Fabio Ricci, nato a Roma il 6 settembre del 1965. I due si incontrano per caso nel 1990 nello studio di una casa discografica: lei è una cantante con già alcune vittorie nei festival alle spalle, mentre lui è il tastierista del gruppo “Vox Populi”. I due ben presto diventano compagni di vita e di lavoro, formando i “Jalisse”, nome ripreso dal celebre personaggio della serie “I Robinson”. Iniziano a collezionare un successo dopo l’altro e nel 1997 vincono il Festival di Sanremo con il brano “Un fiume di parole“, quello stesso anno arrivano quarti all’Eurovision di Dublino. In realtà, dopo questi successi, hanno continuato a fare musica, ma piano piano sono scesi nell’oblio. Ogni anno discutono con Amadeus perché non hanno più passato le selezioni per il festival. Ecco la loro discografia:

1997 – Il cerchio magico del mondo

2000 – I’ll Fly

2006 – Siedi e ascolta

2009 – Linguaggio universale

2020 – Voglio emozionarmi ancora

Dalla musica all’Isola dei Famosi

Il duo è affiatatissimo nella vita e sul lavoro, condividendo tutto da più di 30 anni. Col tempo si sono anche sposati e hanno dato alla luce due figli di cui si hanno pochissime informazioni. In pochi sanno che all’inizio hanno dovuto nascondere la loro relazione fingendo di essere solo amici perché, secondo Ricci, “a detta di molti avrebbe condizionato negativamente la nostra carriera: invece penso che sia stata la nostra forza”. Adesso stanno per partire per una nuova avventura su un’isola deserta e sperduta in mezzo all’Oceano in Honduras. Lo show sta per iniziare, la conduzione sarà affidata a Ilary Blasi e gli opinionisti in studio saranno: Enrico Papi e Vladimir Luxuria.

Foto e Instagram

I Jalisse hanno un profilo Instagram su cui contano 10 mila seguaci e pubblicano molte foto della loro vita privata e del loro lavoro come musicisti. Sono ancora molto affiatati e innamorati. Soprattutto, l’amore per la musica non si è spento, e anzi, continua ad alimentare le loro vite. Ecco un video in cui cantano e suonano assieme: