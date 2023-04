Alessandra Pierelli, chi sono i figli: età e vita privata

Alessandra Pierelli sarà un’ospite speciale di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo per questo sabato pomeriggio. Racconterà tutto della sua vita e del cambiamento dopo Uomini e Donne. Parlerà soprattutto della sua famiglia che gli ha cambiato la vita. Con suo marito Fabrizio ha dato alla luce due splendidi bambini. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco cosa sappiamo sui figli della showgirl!

L’amore tra Alessandra Pierelli e Fabrizio

Alessandra Pierelli è oggi felicemente sposata con suo marito Fabrizio Baldassari. Lui è un giocatore di poker professionista e la coppia è convolata a nozze il 14 febbraio 2011. Alessandra ha dichiarato in tv: “Lui è il papà dei miei figli, è l’uomo che ho deciso di sposare e che mi ha conquistata dopo un anno di corteggiamento”. Sono una famiglia molto felice e tra loro c’è un amore immenso. La showgirl ha confessato: “Sposarmi e creare una famiglia mi ha cambiata tanto”, infatti ha dato alla luce due figli e da quel momento si è allontanata molto dal mondo dello spettacolo.

Chi sono i figli

Dopo il matrimonio del 2011, la coppia è andata a convivere e tra loro è nato un rapporto solido e duraturo. Da qui, la decisione di mettere al mondo dei figli. Hanno dato alla luce Daniel e Liam, due splendidi bambini che hanno 11 e 9 anni. Non sappiamo molto sui piccoli, perché il padre non ha i social e la madre è molto attenta a conservare la loro privacy. Sul profilo della showgirl ci sono alcuni scatti, come questo in compagnia del loro amato cagnolino:

Il desiderio di allargare la famiglia

La showgirl ha deciso di dedicarsi alla famiglia e trascorrono molto tempo tutti insieme. Durante un’intervista ha dichiarato: “Quando sono nati i bambini ho smesso un po’ con tutto. Non mi sono assolutamente pentita, perché sono riuscita a godermi tutti gli attimi della crescita dei miei figli. Ora che sono grandi, se capitasse qualche opportunità, magari a teatro, la valuterei con piacere”. Anche se non ha mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia: “Se avessi la certezza che fosse femmina, anche subito” ha confessato.