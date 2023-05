Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone lasciano l’Isola dei Famosi 2023: ecco perché

Alessandro Cecchi Paone e il suo inseparabile fidanzato Simone Antolini hanno abbandonato l’Isola dei famosi 2023. Una notizia che ha lasciato tutti fan del programma a bocca aperta, esterrefatti, soprattutto considerando il fatto che il reality è iniziato davvero da poco. Ma cosa è successo?

Alessandro Cecchi Paone, chi è il fidanzato Simone Antolini? Età, lavoro, genitori, foto e Instagram

Alessandro Cecchi Paone e Simone lasciano l’Isola dei Famosi: che succede?

Insomma, la notizia è stata confermata anche da Fanpage.it, da fonti molto vicine al programma e per questo largamente attendibili. Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini non saranno più parte del cast dell’Isola dei Famosi 2023. Ma quali sono le motivazioni del loro abbandono? Ancor non sono chiare le ragioni che hanno portato la coppia ad abbandonare l’Isola esotica, così come il reality, ma è molto probabile a quanto si apprende che nel corso del daytime che andrà in onda su Canale 5 giovedì 11 maggio la decisione dei due verrà approfondita e scopriremo la verità. Dopo aver fatto rientro dall’Isola incontaminata, come apprendiamo, i due sono già nuovamente nella civiltà, e la dimostrazione arriva palesemente dal fatto che entrambi sono già tornati attivi su Whatsapp.

I malumori in puntata

Tuttavia, la cosa non arriva come un fulmine e ciel sereno. Infatti, già durante l’ultima puntata de L’Isola, infatti, Alessandro Cecchi Paone aveva avanzato l’ipotesi di abbandonare il gioco, in modo abbastanza netto ed esplicito. Ma per quale ragione? Il giornalista si era ritrovato nella condizione di giocare da concorrente singolo, e così Alessandro non aveva fatto nulla per mascherare il suo malumore, specificando inoltre che gli accordi che avrebbero regolato l’ingresso suo e del compagno nel cast erano diversi. Aveva detto, per l’occasione: “Restiamo in coppia oppure andiamo via entrambi. Gli accordi erano questi”. Subito dopo, la padrona di casa, Ilary Blasi, poi, lo aveva invitato ad andare temporaneamente avanti fino alla fine della puntata, nell’attesa che la loro posizione fosse chiarita.