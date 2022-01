Alessio Boni: chi è, età, carriera, libro, film, chi è la moglie, figlio, altezza, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento del weekend con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi, sabato 22 gennaio, anche l’attore Alessio Boni, che si racconterà a cuore aperto ai microfoni di Silvia Toffanin.

Alessio Boni: chi è, età, carriera

Alessio Boni è nato a Sarnico, in provincia di Bergamo, il 4 luglio del 1966, sotto il segno del Cancro. È uno degli attori italiani più amati dal pubblico del grande schermo. La sua famiglia è di umili origini: la madre è una casalinga, mentre il padre è un piastrellista di professione. Alessio infatti, ha anche raccontato più volte di aver aiutato il padre nel suo lavoro all’età di 14 anni, per poi prestare servizio per un anno e mezzo per la Polizia di Stato a Milano. Di questa esperienza ha raccontato a Verissimo: “è stata un’esperienza bestiale, ma quel lavoro non faceva per me”. Insoddisfatto di quella vita infatti, ha deciso di trasferirsi in America a 20 anni: qui ha lavorato come baby-sitter, cameriere e pizzaiolo.

Una volta rientrato in Italia, ha debuttato nel 1990 al cinema nel film Il Lago diretto da Ezio Pascucci. È l’inizio della sua brillante carriera. Nel 1992 si è diplomato presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Roma e ha seguito parallelamente anche un corso di recitazione a Los Angeles. La grande popolarità come attore arriva nel 1998 con la fiction Incantesimo. Seguono una serie di film e fiction di successo: La meglio gioventù, Cime tempestose, Quando sei nato non puoi nasconderti, Guerra e Pace, Caravaggio e tante altre.

Alessio Boni: chi è la compagna, figli

È molto riservato sulla sua vita privata: sappiamo però che è fidanzato (e non sposato) e che la sua compagna è Nina Verdelli, una giornalista di moda più giovane di lui. La coppia ha un figlio, Lorenzo.

Alessio Boni: Instagram

L’attore ha un profilo Instagram. Con il suo account @alessioboni66 vanta oltre 82 mila followers.