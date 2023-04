Alessio Corvino di Uomini e Donne, chi è la sorella Fatima: età, lavoro, foto e Instagram

Alessio Corvino è uno dei protagonisti dell’edizione di quest’anno di Uomini e Donne, il dating show più famoso della tv e condotto come sempre da Maria De Filippi. Il suo nome, da settimane ormai, è legato alla bella Lavinia che proprio tra lui e l’altro Alessio (Campoli, ndr) è chiamato a scegliere. E, stando alle anticipazioni, sarà proprio lui, alla fine, ad essere scelto. Ma cosa sappiamo su di lui? Sapevate ad esempio che Alessio Corvino ha una sorella di nome Fatima? Proprio lei peraltro sarà in studio a Uomini e Donne per supportare il fratello in questo momento così importante della sua vita.

Cosa sappiamo su Fatima la sorella di Alessio Corvino

Alessio Corvino è uno dei corteggiatori scesi nello studio di Maria De Filippi per corteggiare Lavinia. Il suo percorso nel programma è iniziato un po’ in sordina, ma poi qualcosa è cambiato. Originario di Caserta Alessio Corvino nella vita un social media manager. Classe 1995, lui è anche specialista nel digital marketing e vive tra Milano e la sua città natale. Sua sorella si chiama Fatima e oggi ha 34 anni: i due sono balzati subito all’occhio per l’incredibile somiglianza. “Due gocce d’acqua!”, è l’espressione più utilizzata sui social per descriverli. Il loro legame, così come quello per il resto della famiglia, è molto forte. Per Alessio nulla viene prima di loro e la sorella ricopre senza dubbio un ruolo importantissimo nella sua vita.

Le foto di Alessio Corvino e della sorella Fatima: “Sono uguali!”

Non a caso su Instagram sono diversi gli scatti, e quindi i post, che li ritraggono assieme. In questa foto ad esempio il corteggiatore di Uomini e Donne aveva voluto ricordare così il 32esimo compleanno della sorella (era il 2021):

“Happy Birthday Sis. +32”

In effetti nella foto la somiglianza è piuttosto evidente. I due sembrano davvero “due gocce d’acqua!”. Adesso toccherà proprio a Fatima starle accanto in questo momento particolare: per lui infatti potrebbe iniziare una nuova storia d’amore, stavolta a tutti gli effetti e senza altri pretendenti in mezzo, con Lavinia.