Alessio Zucchini, chi è il giornalista Rai: età, carriera, libri, chi è la moglie, figli, foto e Instagram

Alessio Zucchini è uno dei più noti giornalisti Rai e oggi pomeriggio si racconterà negli studi di “Da noi a Ruota libera“, rivelando alcuni aspetti della sua vita privata e tutti i segreti che si celano dietro il giornalismo alla Rai. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco in anteprima tutto quello che sappiamo su di lui, che si racconterà dalla carriera all’amore!

Dagli esordi al debutto di Alessio Zucchini

Alessio Zucchini nasce il 18 settembre del 1973 in provincia di Perugia, oggi ha 49 anni ed è uno dei giornalisti più affermati della Rai. Sin da piccolo aveva le idee chiarissime: da grande avrebbe voluto fare il giornalista. E così fa, fin dal primo momento in cui compie 18 anni si dedica alla scrittura e cerca di entrare in questo mondo. Subito dopo il liceo lascia l’Umbria e si trasferisce a Torino, dove inizia a lavorare per una piccola radio locale. Si iscrive anche all’Università della città piemontese alla facoltà di “Scienze della comunicazione“. Dopo qualche anno torna a Perugia e frequenta la Scuola di Giornalismo della Rai. Nel 2003 inizia a fare qualche piccolo servizio televisivo, data la sua bravura, sboccia la sua carriera.

Il successo con la Rai e i libri

Sin da piccolissimo sognava di lavorare in Rai, e dopo un lungo periodo di apprendistato negli studi televisivi più famosi d’Italia, è riuscito a coronare il suo sogno. Conduce il TG 1 ed è stato anche un volto noto di Uno Mattina Estate. Il suo talento è sempre stato ben noto, grazie alla sua capacità di esprimersi molto bene e alla sua spigliatezza nel parlare davanti le telecamere o i microfoni. Da pochissimo ha pubblicato il suo primo libro “Una famiglia”: un romanzo crudo e thriller dai retroscena politicamente impegnati.

Chi è la moglie, figli

Ma veniamo alla vita privata. Alessio Zucchini si è sempre dichiarato gelosissimo della sua vita privata. Per questo, non ha mai voluto lasciare informazioni o dichiarazioni sulla sua cita sentimentale o la sua famiglia. Pare che sia sposato e abbia una figlia di 14 anni e un figlio di 9, che vuole custodire lontano dalle telecamere. Ha un profilo Instagram poco seguito, perché al di fuori del lavoro, vuole rimanere lontano dai gossip.