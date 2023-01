Alice Campello a Verissimo, cosa è successo dopo la nascita di Bella: terapia intensiva dopo il parto

È ospite nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo, per raccontare la nascita della sua ultima bambina. La fashion blogger, Alice Campello, oggi 28 gennaio, sarà ospite nel programma in onda su Canale 5 per raccontare le ultime settimane della sua vita, la nascita di Bella, la sua quarta figlia, e le complicanze del parto.

Le conseguenze del parto e il ricovero in terapia intensiva

Dopo la nascita di Bella, Alice è finita in terapia intensiva e, ora che tutto è finito ha dichiarato: “Se sono viva è grazie ai donatori di sangue. Non mi ero mai resa conto dell’importanza di donare sangue, prima del parto e prima che mi capitasse quello che mi è capitato. Sono le tipiche cose che pensi che non ti succederanno mai e poi quanto succedono ti rendi conto quanto siano importanti questi gesti”.

Un’esperienza difficile e bellissima al tempo stesso, in quanto Alice e il marito Alvaro Morata, hanno potuto finalmente accogliere l’unica femminuccia di casa, Bella, che è arrivata dopo i gemellini Leonardo e Alessandro di 4 anni e il piccolo Edoardo di 2.

Oggi ai microfoni della Toffanin anche la sua veloce ascesa al successo

È di questo e tanto altro che l’influencer parlerà oggi ai microfoni di Silvia Toffanin che non mancherà, come di consueto con i suoi ospiti, di regalarle alcune sorprese. Mentre alla fashion blogger verranno chiesti dettagli della sua vita privata e professionale e di come sin da giovanissima ha raggiunto l’apice del successo sia grazie all’azienda di famiglia, nella quale ha iniziato a lavorare subito dopo aver finito di studiare, sia grazie alla sua passione con i social network. Una passione che Alice ha fatto diventare un lavoro condividendo dapprima i suoi outfit ha conquistato tanti follower fino a diventare una influencer e a seguire una fashion blogger tra le più seguite.