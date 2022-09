Amici 2022, anticipazioni daytime 27 settembre 2022: ultime news, cosa vedremo oggi pomeriggio

Sono riusciti a conquistarsi il banco e a indossare la tanto ambita maglia azzurra, ma ora i ragazzi della scuola di Amici devono dimostrare a tutti il loro talento. E hanno già iniziato a lavorare, tra prove, sfide, esibizioni e prime classiche. Dopo il pomeridiano lungo della domenica, tra risate e battibecchi tra i professori, oggi torna il daytime. Ma cosa vedremo?

Cosa è successo nel daytime di ieri

Nel corso del pomeridiano di ieri abbiamo visto le ultime due esibizioni: a rischio eliminazione la ballerina Rita, che è stata accusata da Emanuel Lo di essere poco espressiva, e il cantante Wax, allievo di Arisa che proprio non convince Rudy. I due sono riusciti entrambi a ottenere di nuovo la maglia, ma ora dovranno lavorare sodo e mettercela tutta.

Lo sfogo di Wax

Una volta in casetta Wax si è sfogato, si è raccontato. E ha ribadito che si impegnerà ancora di più per dimostrare a Rudy chi è e quanto vale. Ci riuscirà?

Il regalo di Ramon alla maestra Celentano

Tra sfoghi e pianti, il daytime di ieri ha regalato anche sorrisi. Ramon, ballerino di danza classica, accusato dalla maestra Celentano di avere atteggiamenti poco decorosi in casa, si è presentato da lei con un pigiama di seta e un regalo. Nella scatola il suo pantaloncino preferito, leopardato, che ora sarà della Celentano. Alla quale Ramon ha anche scritto una lettera: ‘Io sono il ballerino di danza classica, ma so essere anche un pirla e voglio essere me stesso’. La maestra ha apprezzato, Ramon ha talento. E per lei resterà ancora a lungo nella scuola.

Nella puntata di oggi, invece, sicuramente vedremo i ragazzi al lavoro con i rispettivi maestri. Ma non ci resta che seguire il daytime per capire cosa succederà, in vista del prossimo pomeridiano della domenica.