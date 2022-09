Amici 2022, in onda lo stesso daytime di lunedì: cosa sta succedendo

Come di consueto, su Canale 5 torna l’appuntamento con il daytime di Amici, il talent show che è appena iniziato e che sta già appassionando migliaia di telespettatori. Questi ultimi però, aspettavano il daytime di oggi 28 settembre, erano pronti a scoprire le novità e invece si sono ritrovati a vede lo stesso identico daytime di lunedì. Un errore grande quello fatto dal programma di Maria De Filippi.

In onda il daytime sbagliato

La produzione del reality ha sbagliato la programmazione e ha mandato in onda il daytime di lunedì 26 settembre al posto di quello atteso per oggi 28 settembre 2022. Insomma, i telespettatori hanno visto una replica del daytime.

Mentre restano in attesa del nuovo appuntamento, sui social scoppia l’ironia tra gli utenti: “ma non potevano sbagliare e far rivedere la gara di classico almeno era divertente”; “Ora come minimo ritagliamo un’altra fascia oraria in questa giornata e mandami il daytime giusto “; “scusate ma sbaglio o questo daytime l’ho già visto? mediaset cosa combini”; “noi che aspettavo il daytime di oggi e invece ci dobbiamo beccare una replica”, scrivono su Twitter.

L’errore della produzione: il daytime continua ad andare in onda ma è una replica

Intanto sembra che Mediaset non si sia espressa al riguardo, mentre la produzione di Amici 2022 non ha annullato la messa in onda e il daytime ha continuato la sua consueta programmazione all’orario previsto, peccato che era una replica.