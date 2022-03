Amici 21, anticipazioni daytime 22 marzo 2022: riassunto daily e cosa succederà oggi

Dopo l’eliminazione della ballerina Alice Del Frate e del cantante Gio Montana, il talent show Amici sta proseguendo. E gli allievi rimasti in gara stanno facendo di tutto, si stanno impegnando al massimo, tra una prova e l’altra, perché l’obiettivo è solo uno: vincere il Serale, la fase finale della trasmissione. Ma cosa succederà nel prossimo daytime in vista della puntata di sabato sera?

Lo scontro tra Luigi e Alex

Intanto, cerchiamo di capire cosa è successo nel daytime di ieri pomeriggio. Luigi e Alex, il primo cantante della squadra di Rudy Zerbi e il secondo allievo di Lorella Cuccarini, dopo la prima puntata del Serale hanno discusso perché hanno delle opinioni diverse su un guanto di sfida. Sì, perché Rudy Zerbi ha deciso di mettere alla prova il rapper Crytical del team di Anna Pettinelli e lo ha fatto mettendolo in sfida contro Luigi, che ha certo preso una posizione, ma ha semplicemente eseguito il compito. Alex, che dice sempre quello che pensa, ha rivolto a Luigi delle critiche perché secondo lui il cantante avrebbe dovuto dire di no, rifiutarsi: il guanto di sfida non era equo. “Tutti pensavate che non era giusto, ma nessuno ha parlato” – ha tuonato Alex del team Cuccarini-Todaro. Luigi ha reagito male, lo ha invitato a non mettersi in mezzo: “Parli troppo e non lo fai mai davanti”. Che quella di Alex sia una strategia? Quello che è certo è che tra i due non sembra esserci un punto d’incontro: opinioni troppo diverse, modi di vedere distanti anni luce.

Calma e l’idea di lasciare la scuola

Polemiche, lacrime per i compagni di viaggio che hanno dovuto abbandonare la scuola e l’idea di Calma, cantante di Rudy Zerbi, di fare lo stesso perché non si sente all’altezza. Anzi. Dopo la registrazione ha raccontato di essere totalmente insoddisfatto delle sue performance: “Ho fatto solo il duetto e ho cantato di m…”. Christian, che è una spalla per tutti, ha cercato di consolarlo perché gli errori possono sono all’ordine del giorno, ma bisogna rialzarsi e andare avanti nella vita. Calma non può e non deve abbattersi e l’idea del ritiro non dovrebbe neppure balenare nella sua testa.

Chi hanno scelto i One Republic? I nomi degli allievi di Amici

La discussione tra Luigi e Alex, l’idea di Calma di ritirarsi e la gioia incontenibile per due ragazzi della scuola di Amici. Sì, perché i One Republic hanno selezionato due di loro per l’inedito che uscirà a breve in Italia e i fortunati sono Aisha, allieva di Lorella Cuccarini, e Luigi, cantautore e musicista del team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Insomma, ora bisogna solo mettersi al lavoro per dare il massimo. In un’esperienza che difficilmente dimenticheranno!