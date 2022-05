Amici 21, anticipazioni della finale: un professore lascia il programma? Ecco chi è

Tra una prova e l’altra, una sfida e un’esibizione, è arrivato il giorno della finale di Amici, il talent show di successo di Canale 5: questa sera, infatti, verrà decretato il vincitore tra i 6 allievi rimasti in gara, 2 ballerini e 4 cantanti. Eppure, se da una parte l’edizione ancora non si è conclusa, dall’altra già iniziano a trapelare le prime indiscrezioni sulla prossima stagione e, molto probabilmente, un professore lascerà il programma. Chi sarà?

Anna Pettinelli lascerà Amici?

Ancora modifiche nel corpo docenti di Amici. Dopo il passaggio di Lorella Cuccarini dal ballo al canto, l’arrivo di Raimondo Todaro e l’addio di Arisa, molto probabilmente nella prossima stagione, che sicuramente prenderà il via a settembre, Maria De Filippi dovrà fare a meno di un prof. Stando alle anticipazioni di Amedeo Venza, esperto di gossip, Anna Pettinelli potrebbe lasciare il talent show. Proprio lei che ‘viene presa di mira’ da Rudy Zerbi e che fa divertire con i suoi lanci e i suoi guanti di sfida.

Chi la sostituirà?

È bene specificare che non si tratta di una notizia ufficiale, ma quella di stasera per Anna Pettinelli, se così fosse, potrebbe essere l’ultima puntata di Amici. Ma chi la sostituirà? Sempre secondo Amedeo Venza, su quel banco, tra i prof, siederà un ex allievo, ma ancora non si sa il suo nome. Non ci resta, quindi, che goderci la finale e capire cosa succederà tra qualche mese!