Anna Pettinelli: chi è, età, carriera, vita privata, chi è il fidanzato, figli, Instagram, Amici

Anna Pettinelli: chi è, età, carriera

Anna Pettinelli: chi è, età, carriera

Anna Pettinelli nasce a Livorno il 28 gennaio del 1957, è una conduttrice radiofonica, opinionista e conduttrice televisiva Italian. Ha attualmente 64 anni ed è alta 163 cm. La sua carriera e la sua vita sono coronati da successi e programmi che sono stati tanto seguiti nel corso degli anni. È molto probabile che alcuni di voi possano non riconoscere la foto, ma indubbiamente conosceranno la sua fantastica voce che ci ha accompagnato in tanti anni di trasmissioni radiofoniche.

Gli esordi nelle radio locali e l’approdo a RDS

Fin da quando era giovanissima, Anna Pettinelli, ha da sempre nutrito una forte passione per la musica e il canto. Infatti, già a partire dall’età di 16 anni ha iniziato a cercare un impiego nelle radio locali per potersi svezzare e imparare così i rudimenti del mestiere radiofonico. Trasmettere cioè con la voce, in trasmissione, notizie, approfondimenti e momenti di leggerezza per accompagnare chi la ascoltava e l’ascolta ancora. Ha iniziato la sua carriera in alcune radio locali in Toscana, per poi passare alla conduzione di programmi via via più importanti. Ha presentato ben 6 edizioni di Discoring dall’82 all’87, due edizioni del Festival di Sanremo (’83 e ’86). Lavora stabilmente ad RDS, ma è anche una delle professoresse di canto ad Amici di Maria De Filippi.

L’avventura televisiva ad Amici di Maria De Filippi

Come anticipato già nel precedente paragrafo, Anna ha avuto sicuramente modo di sfruttare al meglio la sua grand passione per la musica grazie anche alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Infatti, ha rivestito il ruolo di insegnante nella stagione di Amici 2019-2020, al fianco di Rudy Zerbi e Stash (frontman dei The Kolors). Successivamente, viene riconfermata come insegnante di canto anche in Amici 20, questa volta al fianco di Arisa e Rudy Zerby. In qualità di insegnante è stata sempre molto attiva, comprensiva, con un metodo alternativo. Ma soprattutto, è sempre piaciuta ai ragazzi perché Anna Pettinelli è molto aperta ai nuovi generi e alle nuove influenze musicali moderne. Una plasticità che le proviene direttamente dall’esperienza in radio.

Anna Pettinelli: vita privata, fidanzato, figli

Della sua vita privata sappiamo che è fidanzata da diverso tempo con Stefano Macchi. Cosa sappiamo di lui? Ebbene il nome non è di certo estraneo al mondo dello spettacolo e del cinema. Infatti Stefano è un attore e doppiatore italiano nato nel 1975; tra i due infatti ci sono ben 18 anni di differenza, che però non hanno mai pesato. Si sono sposati nel 2018 alle Maldive su un’isola deserta e l’anno successivo hanno partecipato assieme a Temptation Island. Anna Pettinelli ha anche una figlia, che si chiama Carolina Russi ed è nata nel 1992 da una relazione precedente.

Anna Pettinelli: Instagram

Anna Pettinelli ha anche un account Instagram! Seguita da 264mila persone potete trovarla come @anna_pettinelli e appassionarvi così, attraverso i suoi post, alla sua vita e alle sue attività durante la giornata.