Amici 21, c’è già il nome del vincitore: la sfida è tra questi allievi

Amici 21. Continuano ancora i dibattiti e le faide tra gli spettatori di Amici 21, che in queste ore stanno continuano a trascinarsi dietro i detriti delle polemiche sull’eliminazione di Carola dal Serale. Mentre accade tutto ciò, alcune indiscrezioni fanno sapere che sarebbe già venuto fuori il nome del vincitore di questa edizione. Ma cerchiamo di capire qualcosa in più.

Le polemiche sull’ultimo Serale del 16 aprile

Manca davvero poco ormai, meno di un mese alla puntata finale di Amici 2021, che dovrebbe andare in scena sabato 14 maggio, per la gioia di tutti i fan più accaniti. Nonostante le proiezioni, le aspettative e le speranze di molti, nella scorsa puntata del Serale del 16 aprile, Carola è stata definitivamente eliminata. E, a questo punto, sembrerebbe essere diventato impossibile riuscire ad indovinare il nome del vincitore di quest’edizione. L’uscita della ballerina dal programma sembra aver lasciato l’amaro in bocca a molti.

L’eliminazione di Carola dal programma

Molti spettatori non hanno usato mezze misure, dichiarando di ritenere inaccettabile che una ragazza talentuosa come Carola potesse essere eliminata dal programma. D’altro canto, però, in tanti non hanno potuto fare a meno di notare la sua scarsa versatilità. Infatti, la Puddu, a differenza degli altri alunni, si era specializzata solo nella danza classica senza aprire nuovi percorsi alternativi.

Come scoprire in anteprima il nome del vincitore di Amici 21

Nel bel mezzo di queste numerose e tumultuose polemiche, secondo alcune indiscrezioni e indizi disseminati in puntata, è sbucata anche la voce per cui sarebbe già uscito il nome del vincitore di questa edizione. C’è infatti, secondo alcuni osservatori, un modo infallibile per poter sapere chi sia effettivamente il più gradito, ovvero guardare le visualizzazioni si ricevono da parte del pubblico su internet, dove ogni cosa può essere misurata.

Le visualizzazioni e i più graditi dal pubblico.

Al momento, colui che sembrerebbe aver raccolto il maggior numero di i visualizzazioni al suo inedito è LDA. Per fare un po’ la tara, è bene sottolineare che parliamo di quasi venti milioni di ascolti in streaming di “Quello che fa male“. Visualizzazioni altissime, molte di più di quelle di Albe che si ferma solamente a 12 milioni con “Millevoci“. Il figlio di Gigi D’Alessio sarebbe anche l’unico ad aver preso un disco di platino.