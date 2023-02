Amici 22, anticipazioni registrazione 9 febbraio 2023: ospiti, serale, eliminati e sfide di domenica 12 febbraio

Difficile immaginare la domenica pomeriggio di Canale 5 senza Amici, il talent show di successo che vede alla conduzione, ormai da anni, Maria De Filippi. Tra prove di canto, ballo, sfide e continue gare, giudicate da esperti, il serale lentamente si avvicina e il percorso degli allievi continua. Ma cosa succederà nella prossima puntata, che salvo cambiamenti del palinsesto andrà in onda domenica 12 febbraio? Qualcuno verrà eliminato? E qualche ragazzo riuscirà a indossare la tanto ambita maglia del serale?

Ospiti ad Amici domenica 12 febbraio 2023

Dopo aver visto Baby K, Francesco Sarcina delle Vibrazioni e il grande maestro Vessicchio giudicare le prove dei cantanti, con Niveo che inaspettatamente è arrivato primo nella classifica. E dopo Rossella Brescia, che è tornata in studio per valutare le performance dei ballerini, domenica 12 febbraio chi arriverà in studio? Come sempre, infatti, ci saranno le gare di ballo e di canto: i primi classificati, probabilmente, si dovranno presentare davanti al coach di riferimento. E sperare di ottenere il sì per il serale!

Il primo ospite è Tiziano Ferro, che ha giudicato la gara canto e ha presentato il suo nuovo singolo. I giudici ballo sono Garrison, Kledi e Kristin Cellini.

Gare, serale ed eliminati ad Amici

Come sempre, la puntata che vedremo domenica è registrata. E proprio oggi negli studi Mediaset è atteso il pubblico. Ancora troppo presto per le anticipazioni, che fornirà la pagina Instagram Amici News e che verranno rese note sul sito Superguidatv. Quello che è certo, però, è che Maria De Filippi lascerà spazio ai giovani talenti, tra ballerini e cantanti. Tra gare, sfide all’ultimo minuto, inediti e quel serale che incombe.

Molto probabilmente, però, il pubblico dovrà fare a meno di Lorella Coccarini, coach di canto. Lei, infatti, è a Sanremo perché domani salirà sul palco dell’Ariston con Olly e incanterà, sicuramente, tutti con La notte vola. Non ci resta che aspettare la prossima puntata per scoprire cosa succederà e per capire se qualche altro allievo, dopo Isobel e Ramon (entrambi ballerini della Celentano), riuscirà ad ottenere la maglia del serale.

La gara di canto ad Amici

Angelina – per lei niente maglia del Serale. Lorella Cuccarini vuole fare un gioco con lei. Se settimana prossima arriva prima ancora una volta, la fa passare al Serale.

Aaron

Federica ha cantato Because the night

Cricca

Niveo ha cantato Someone only we know

Jore ha cantato Scudo

NDG ha cantato Me rehuso con barre

Wax

Piccolo G ha cantato una cover di Tiziano con aggiunta di barre

La gara di ballo

Alessio. Raimondo Todaro gli dice che è troppo presto per dargli la maglia del Serale.

Samu balla Guaranà di Elodie

Gianmarco

Maddalena balla sulle note di Nessun grado di separazione e riceve i complimenti da un giudice

Megan, Kledi le ha detto che fa sempre le stesse cose

Benedetta

La gara di ballo vinta da Alessio

Questa settimana è stata fatta una seconda gara ballo basata sull’improvvisazione per vincere la possibilità di danzara in una compagnia che fa uno spettacolo dei Pink Floyd. A sfidarsi sono stati: Alessio, Samu e Gianmarco. Giudice? Kledi. Vincitore? Alessio

La gara di canto vinta da Angelina

Il premio per i cantanti da aggiudicarsi con una sfida? La possibilità di cantare festival di Ferrara. A sfidarsi sulle note di Let it be senza nemmeno averla provata sono stati: Federica, Aaron e Angelina. Chi ha vinto? Quest’ultima.

Il nuovo cantante di Amici

Rudy Zerbi ha fatto entrare un nuovo cantante. Non era lui che diceva che era ora di iniziare a eliminare per creare la formazione del Serale? In effetti il prof di canto ha detto che il giovane nuovo talento entra per ora, ma presto prenderà il posto di uno dei suoi allievi. Chi è a rischio tra loro? Chi verrà sostituito?

Maria De Filippi chiede ad Arisa di cantare con due allieve

Maria De Filippi ha chiesto ad Arisa di cantare la canzone della gara di canto con le due ragazze, ovvero con Angelina e Federica, ma Arisa ha inizialmente rifiutato. La conduttrice è riuscita a convincere l’artista che a fine canzone ha chiesto a Maria e alla produzione di tagliare tutto perché crede di essere meno brava delle due allieve o comunque non all’altezza.