Amici 22, Benedetta e Mattia Zenzola sono fidanzati? Cosa è successo dopo la finale

La scorsa edizione di Amici 22, il talent show condotto da Maria De Filippi, ha visto trionfare il ballerino Mattia Zenzola, che ha conquistato il pubblico con le sue performance e il suo carisma. Ma non solo: Mattia ha anche fatto parlare di sé per il suo rapporto speciale con la collega Benedetta Vari, con cui ha scambiato diversi baci sul palco durante le coreografie. I due hanno sempre smentito di avere una relazione sentimentale, ma ora una foto sembra quasi dire il contrario.

Amici 22, Benedetta e Mattia Zenzola: il bacio sospetto

Venerdì 2 giugno 2023, Mattia e Benedetta si sono esibiti al Teatro Metropolitan di Catania in un evento organizzato dal loro maestro Raimondo Todaro. Durante una delle loro performance, i due ballerini si sono lasciati andare a un bacio appassionato, che a quanto sembrerebbe non era previsto dalla coreografia. A immortalare il momento è stata una fan che ha condiviso lo scatto sui social, scrivendo: “Occhio, guarda che bacio. Non da coreografia ma spontaneo tra Benedetta e Mattia sabato sera a Catania sul palco”. La foto ha fatto subito il giro del web e ha scatenato i commenti dei fan che sperano in una storia d’amore tra i due ex allievi di Amici.

La conferma dell’esperta di gossip

A dare credito ai rumors è stata anche Deianira Marzano, influencer e esperta di gossip, che ha ripostato la foto del bacio nelle sue storie su Instagram e ha aggiunto: “Sì, pare che stiano insieme ma vogliono discrezione”. La Marzano ha poi rivelato che le sue fonti le hanno confermato la relazione tra Mattia e Benedetta, che però al momento preferiscono mantenere il riserbo sulla loro situazione. Anche altri siti web hanno riportato la notizia del presunto fidanzamento tra i due ballerini, citando le testimonianze di chi era presente all’evento di Catania.

Il silenzio dei protagonisti

Mattia e Benedetta non hanno ancora commentato le voci sul loro conto e non hanno pubblicato nessuna foto insieme sui loro profili social. L’ultima volta che si sono espressi sulla loro amicizia è stata durante la partecipazione a Viva Rai2! di Fiorello, dove hanno dichiarato di essere solo buoni amici e di non avere nulla da nascondere. Tuttavia, i fan non si arrendono e continuano a sperare in una conferma ufficiale da parte dei due ballerini, che hanno dimostrato una grande intesa e complicità sia sul palco che fuori. Sarà solo questione di tempo prima che Mattia e Benedetta decidano di uscire allo scoperto e di rendere nota la loro storia d’amore?