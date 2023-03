Amici 22, chi viene eliminato tra Cricca e Gianmarco? Anticipazioni puntata

Dopo la prima puntata del serale di Amici 22, c’è già grande attesa per la seconda che andrà in onda domani, sabato 26 marzo. È già stata registrata e, quindi, possiamo andare a scoprire alcune anticipazioni di quello che vedremo in onda domani su Canale 5. Andiamo a vedere chi ha perso tra le tre squadre, chi sono gli allievi eliminati e chi è uscito al ballottaggio tra Cricca e Gianmarco.

Quanti sono gli eliminati della seconda puntata

Suspense per le eliminazioni della serata che, stavolta saranno due. È prevista, infatti una doppia eliminazione: una a metà puntata, l’altra nel ballottaggio finale che vedrà sfidarsi due allievi. Saranno tre, inoltre, le squadre che si sfideranno, ciascuna composta da un numero differente di allievi e, con grande delusione di molti: i fidanzati sono stati separati.

Come sono composte le squadre in gara

Non resta che scoprire quali saranno le tre compagini in gara. Rudy e Alessandra Celentano avranno nella loro squadra: Ramon Agnelli, Gianmarco Petrelli, Isobel Kinnear, Aaron e Piccolo G. Lorella Cuccarini e Emanuel Lo avranno nel loto team: Samu, Maddalena, Megan (eliminata), NDG (eliminato), Cricca e Angelina Mango. E infine Arisa e Raimondo Todaro potranno contare su: Alessio Cavaliere, Mattia Zenzola, Federica Andreani e Wax.

Primo eliminato ufficiale

Ed è già noto il nome del primo eliminato ufficiale di questa seconda puntata. Nella prima manche si sono scontrate le squadre di Rudy e Celentano con quella di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo e a finire al ballottaggio sono stati: Isobel, Aaron e Piccolo G. Un confronto che ha visto l’uscita di scena di quest’ultimo.

Resta ora da vedere chi è stato l’eliminato della seconda manche, nella quale sono finiti il cantante Cricca e il ballerino Gianmarco. In questo caso non sono trapelate informazioni, la comunicazione ai concorrenti del talent avverrà nella casetta. Non resta che seguire la puntata domani per vedere come andrà a finire…