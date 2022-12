Amici 22 va in onda durante le feste di Natale? Date e orari dei daytime su Canale 5

L’appuntamento con la scuola più amata d’Italia, Amici, andrà in onda durante le feste natalizie? La risposta è negativa, in quanto — come ogni anno — durante le feste natalizie il daytime di Amici verrà sospeso. Il palinsesto subirà dunque delle modifiche che serviranno per colmare sia l’assenza del daytime sia perché Mediaset ha deciso di modificare l’orario della messa in onda dello spezzone quotidiano dedicato alla famosa scuola.

Amici 22, anticipazioni registrazione 13 dicembre: ospiti, sfide ed eliminati di domenica

Il cambio di programmazione di Amici 22

Va detto che il cambio di programmazione di Amici 22 durante quest’ultima settimana di messa in onda non sarà repentino. Infatti, non vi saranno differenze rispetto alle consuete abitudini né lunedì 19 né mercoledì 21 dicembre. Quindi l’appuntamento con la scuola più amata d’Italia torna come al solito alle 16.10 e fino alle 16.45. Discorso diverso invece deve essere fatto per giovedì 22 e venerdì 23 dicembre quando la messa in onda del talent verrà anticipata alle 14.45. Questo vuol dire che lo spezzone quotidiano di Amici prenderà il posto di un’altra amatissima trasmissione della De Filippi, ovvero Uomini e Donne. Più in generale, a risultare ‘sballata’ è l’intera programmazione di Canale 5. Infatti, durante il periodo delle festività natalizie non andranno in onda i canonici programmi o le note soap opera bensì una serie di film di Natale.

Quando tornerà in onda

Tornando ad Amici, quando tornerà regolare la programmazione del talent? Prima di rivedere i ragazzi e di tornare ad appassionarsi con le loro vicissitudini bisognerà attendere qualche settimana. Infatti, i banchi della nota scuola riapriranno a partire da domenica 8 gennaio alle 14. Invece, il daytime farà ritorno sul piccolo schermo lunedì 9 gennaio sempre a partire dalle 16.10. Anche se il programma non va in onda, i ragazzi non torneranno a casa. Resteranno infatti in casetta per proseguire sia i lavori personali sia i lavori di gruppo e prepararsi al meglio per l’arrivo del tanto desiderato ma anche temuto serale.