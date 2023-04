Amici per la pelle, stasera il film su Rai 1: trama, cast, anticipazioni, la storia vera di Filippo Laganà

Stasera alle 21 e 20 su Rai 1 andrà in onda il film ‘Amici per la pelle’, tratto dalla storia vera di Filippo Laganà. Una pellicola che porta la firma di Pierluigi Di Lallo fatta di speranza e di successi per il giovane protagonista che, nonostante si trovi all’improvviso a fare i conti con una diagnosi del tutto inattesa, riesce a superare con sua battaglia personale per la vita.

All’improvviso la diagnosi che cambia la vita di Filippo

Filippo era un giovane pieno di vita e anche di progetti per il suo futuro. Un 20enne come tanti altri che guardano al futuro con spensieratezza e grandi aspettative, almeno fino a quando non gli viene diagnosticato un grave male a causa di dolori addominali forti. Il ricovero in ospedale e il verdetto dei medici, la necessità di un trapianto di fegato, cambieranno la vita del ragazzo.

Una battaglia dura quella che intraprende Filippo, seppure con il costante sostegno dei genitori. Un periodo difficile che riesce a superare non senza sacrifici e difficoltà quando gli viene trapiantato un nuovo fegato, Il 20enne non sa chi gli abbia regalato nuovamente la vita, ma per lui si tratterà comunque del suo migliore amico… un amico per la pelle.

L’idea del film è stata data proprio dal protagonista: Filippo Laganà

L’idea del film è nata proprio da Filippo Laganà che mentre si trovava a New York con la mamma e la fidanzata ha iniziato ad avere i primi problemi di salute finchè non gli è stata diagnosticata la malattia di Wilson. Una patologia per la quale ha necessitato di un trapianto e di oltre un anno di ospedale e convalescenza prima di poter tornare a vivere la sua vita. Ha raccontato questo pezzo della sua vita Laganà nel corso di un’ospitata in una trasmissione su Rai 1 ed è da lì che è nata l’idea del film.