Filippo Laganà, chi è l’attore: età, carriera, film, genitori, malattia, trapianto di fegato, Amici per la pelle

Filippo Laganà è il figlio d’arte del celebre Rodolfo Laganà e nel pomeriggio saranno entrambi ospiti di Serena Bortone nel salotto di “Oggi è un altro giorno”. Rilasceranno una toccante intervista in cui parleranno a cuore aperto della loro storia e della malattia con cui devono convivere. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco chi è Filippo e tutto quello che sappiamo su di lui!

Chi è Filippo Laganà: età, carriera, film

Filippo Laganà è un figlio d’arte e un grande attore, è nato a Roma il 15 ottobre 1994 sotto il segno della bilancia, ad oggi ha quasi 29 anni. Nasce in una famiglia in cui respira un’aria molto artistica tra il padre attore e la madre fotografa. Sin da piccolissimo inizia ad andare a teatro e ad appassionarsi al mondo del cinema. Si diploma al liceo linguistico e poi intraprende un corso per diventare chef. La cucina sembra il suo mondo e la carriera come grande chef pare in ascesa, tuttavia, è costretto a lasciare tutto a causa di una brutta allergia alle mani. Dopo poco, debutta come attore in teatro e il suo talento è evidente, così approda sul piccolo schermo. Ha recitato in “Miami Beach”, un film del 2016 di Carlo Vanzina, “Squadra mobile”, “Il Paradiso delle signore” e in “Amici per la pelle” del 2022.

La malattia, il trapianto di fegato e il film “Amici per la pelle”

Filippo Laganà e suo padre Rodolfo sono accomunati da una brutta malattia, che, però, ha fortificato molto il loro rapporto. Qualche anno fa, appena ventenne, Filippo si trovava in viaggio negli Stati Uniti e mentre stava passeggiando per le strade di New York è stato colpito da alcuni dolori fortissimi alla pancia. Preoccupato, è rientrato subito in Italia dove gli è stato diagnosticato il “Morbo di Wilson” ed è stato sottoposto ad un trapianto di fegato. La Rai ha girato un film sulla sua storia “Amici per la pelle” che andrà in onda su Rai 1 domenica 9 aprile in prima serata.

Vita privata e Instagram

Filippo è un ragazzo molto riservato che non ama parlare della sua vita amorosa e privata. Sappiamo, però, che è fidanzato da molti anni con una ragazza, di cui, però, l’identità è sempre rimasta segreta. L’attore ha un profilo Instagram molto seguito su cui condivide molti scatti della sua vita e vanta oltre 13 mila followers: