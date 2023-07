Amici, tra Mattia Zenzola e Benedetta Vari è scoppiato l’amore?

Fan impazziti dopo la pubblicazione della foto su Instagram che li ritrae insieme. Così si alimentano i rumors che già da tempo raccontano di una storia d’amore tra i due ballerini e Mattia Zenzola e Benedetta Vari.

Si sa, in ogni edizione del celebre talent show condotto da Maria De Filippi la possibilità che nascano nuove relazioni affettive fra i partecipanti è molto alta. Complice il feeling e l’intesa che giocoforza nasce collaborando, soprattutto durante le coreografie dei ballerini. I protagonisti del gossip che più infiamma i fan della ventiduesima edizione sono senza alcun dubbio Mattia e Benedetta, nonostante le ripetute smentite iniziali ad opera di entrambi i ragazzi. Ma più indizi fanno una prova, e adesso i due difficilmente potranno negare.

I primi indizi, infatti, si sono appresi durante l’ospitata dei ragazzi a Viva Rai Due. Lungo lo svolgimento del programma, con la solita innata simpatia, Fiorello ha più volte insistito rispetto ad un possibile legame tra i due ballerini. A nulla sono valse le smentite sorridenti che Mattia e Benedetta hanno prontamente ribadito. “Tra noi solo una forte amicizia”, hanno chiosato. Ma poi il conduttore siciliano si è lasciato andare in altre ipotesi amorose come se nulla fosse. Poi, guarda caso, sono cominciate a circolare le voci di una presunta rottura fra Benedetta e il suo fidanzato storico, Simone Meselli.

Galeotto fu il bacio a Catania

Ancora. Durante una esibizione nella città siciliana è stato immortalato un bacio tra i due che pare non facesse parte della coreografia originale. Manco a dirlo il gossip si è riacceso repentinamente e questa volta le dichiarazioni dei due si sono imperniate su un fatto, pare, conclamato: “Stiamo insieme, ma preferiamo mantenere una certa discrezione sulla nostra storia”.

Su Instagram la story di Mattia lascia ormai pochi dubbi

Ma dopo settimane di interrogativi ecco la prova che non lascia spazio ad ulteriori dubbi. Mattia Zenzola ha recentemente pubblicato una Instagram story con una foto che lo immortala insieme a Benedetta in spiaggia a godersi il tramonto. E di certo in questo caso non si tratta di una coreografia ma, con tutta probabilità, di un momento intimo e importante tra i due. Anche se non ci sono conferme ufficiali possiamo affermare con una certa sicurezza che la “discrezione” sulla loro relazione è durata assai poco.