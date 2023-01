Andreas Muller, chi è il fratello Daniel: età, malattia, la storia

Tutti conosciamo bene il ballerino di Amici Andreas Muller, ma chi è suo fratello Daniel? I due sono inseparabili e negli ultimi giorni Andreas ha parlato molto della malattia e della storia del fratello, ecco tutto quello che sappiamo su di lui e sulla sua storia tra gli ospedali.

Chi è Daniel Muller: età, malattia, storia

Daniel Muller è nato il 20 aprile ed è del segno del Toro, di qualche anno più piccolo del fratello, da sempre convive con una brutta malattia. Andreas è il maggiore e si è sempre preso cura di lui. Oggi pomeriggio a Verissimo racconterà la loro storia e tutto quello che stanno affrontando. Da anni Daniel deve convivere con una grave forma di meningite che l’ha portato all’invalidità. Ha una storia difficile fatta di bullismo e di diversi ricoveri in ospedale, ma il ballerino di Amici è sempre rimasto al suo fianco.

Andreas Muller e il rapporto con il fratello Daniel

Andreas ha raccontato più volte la storia del fratello e sui social condivide molte foto insieme a lui. L’ultimo evento spiacevole risale allo scorso settembre, momento in cui Daniel è stato ricoverato in ospedale per l’ennesima volta. Le condizioni erano gravi ed è stato portato in ospedale d’urgenza in codice rosso. Andreas ha raccontato l’episodio: “Quella sera aveva una tachicardia fuori controllo che lo portava anche a sudare tanto. I medici una volta scoperto che i battiti erano circa a 190 è stato messo in codice rosso e ricoverato per una settimana“. A fine anno ha subito anche un’operazione e pare che tutto sia andato per il meglio.

La storia con il bullismo di Daniel

Il ballerino che ha vinto l’ultima edizione di Amici ha scritto un libro in cui racconta la vita della sua famiglia. Tra le pagine mostra di essere dotato di una grande sensibilità, soprattutto per l’evento che ha sconvolto la sua famiglia: il fratello Daniel si è ammalato di meningite che era piccolissimo, così tutti si sono dedicati a lui. In alcuni passi molto toccanti, racconta che il fratello non ha amici e non li ha mai avuti perché è sempre stato discriminato a causa della sua malattia. Ha dichiarato: “I problemi sono nati negli ultimi 6 anni quando ha cominciato a subire bullismo e si è accorto di non avere amici. Nella situazione di mio fratello starei malissimo. Lui è buono per cui racconta con difficoltà quello che subisce”.