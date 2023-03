Angela Finocchiaro, chi è il marito: età, lavoro, figli e vita privata

La celebre attrice Angela Finocchiaro sarà ospite del programma “Da noi a ruota libera” condotto da Francesca Fialdini. Rilascerà una toccante intervista in cui si racconterà a cuore aperto: dalla carriera alla vita privata. La sua relazione lunga tutta una vita è sempre stata mantenuta in ombra, siete curiosi di sapere chi è il misterioso marito? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui e sul loro amore.

Chi è il marito di Angela Finocchiaro?

La celebre attrice comica Angela Finocchiaro è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata, infatti non si hanno molte informazioni in merito. Sappiamo che sicuramente condivide la sua vita con un compagno da quasi 40 anni, ma non ha mai voluto rivelate la sua identità. L’unica cosa nota è il nome: Danilo. Lui preferisce stare lontano dalle luci del grande e del piccolo schermo ed è completamente dedito al teatro. Sono convolati a nozze dopo un lunghissimo finanziamento e pare siano sposati da 18 anni.

Vita privata e figli

L’attrice è molto riservata sulla sua vita privata e per questo non si conoscono molti dettagli. Condivide la vita con Danilo e da sempre li unisce la passione e l’amore per la recitazione e il teatro. Hanno voluto mantenere la loro famiglia nel segreto, per preservare il loro splendido rapporto da pettegolezzi e gossip. Sappiamo che hanno avuto due figli: Nicolò e Nina. Anche la loro identità rimane misteriosa, perché il cognome del padre non è noto.

Il flirt con Claudio Bisio

Dato questo alone di mistero sulla vita dell’attrice, i gossip in merito non si sono mai risparmiati. Per lunghi mesi tutte le riviste di pettegolezzi la vedevano al fianco dell’attore Claudio Bisio, con cui lei avrebbe avuto un flirt. In realtà, i due sono molto amici e sono stati colleghi per numerosi film che hanno girato insieme. Dopo poco, infatti, è arrivata la smentita da Angela Finocchiaro. Forse potrebbe rivelare oggi qualche dettaglio in più a Francesca Fialdini? Non ci resta che scoprirlo!