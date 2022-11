Annamaria Bernardini De Pace a Belve: ‘Totti chi?’. Cosa ha detto durante l’intervista

Alla trasmissione “Belve”, la nota avvocatessa Annamaria Bernardini De Pace si scaglia contro tutto e tutti. Non risparmia nessuno: tira bombe contro Francesco Totti (suo ex assistito che l’ha scaricato sul caso del divorzio con Ilary Blasi), Gabriele Muccino e anche Asia Argento. Ecco cos’ha detto per filo e per segno la nota legale romana dei vip, soprattutto ora che è uscita dal soap riguardo lo scontro tra Totti e la Blasi.

Annamaria Bernardini De Pace a Belve

La nota avvocatessa divorzista Annamaria Bernardini De Pace non le manda a dire a Belve, ospite della puntata di questa sera alle 23 su Rai 2. Ne ha per tutti: da Francesco Totti a Gabriele Muccino, da Asia Argento a Selvaggia Lucarelli. Sul caso Totti, piuttosto fresco, quando Francesca Fagnani le chiede se rinunciare all’incarico (l’avvocatessa era scesa in campo nella diatriba matrimoniale dell’ex calciatore con Ilary Blasi) sia stata una liberazione o un dispiacere, la Bernardini De Pace è categorica: “Ma Totti chi?“.

Sul perché, invece, il regista Gabriele Muccino, di cui lei ha difeso la moglie, provi tanta acredine nei suoi confronti, arrivando a dire che “schiaccia la vita delle persone come noci”, l’intervistata non si lascia intimidire: “Ha perso tutto, è normale, l’ho già querelato“. L’avvocatessa è ancor più dura con Asia Argento, che non avrebbe mai saldato il conto, sostenendo di non volerla difendere mai più, anche perché l’attrice – a suo dire – “può mai sembrare una vera vittima a qualcuno?“. Stoccata anche a Selvaggia Lucarelli: “Non ha forza, nonostante si chiami Selvaggia. Vorrei vederla più coraggiosa nell’affrontare le donne e darle un minimo di collaborazione. Con le donne non è coraggiosa, non l’ho mai sentita incoraggiare o apprezzare una donna“.

L’avvocatessa sulle molestie

Nel corso dell’intervista, spazio ad un botta e risposta sul tema molestie. Ricordando quelle subite quando era ragazzina, la Bernardini De Pace afferma: “Trovo che oggi le donne siano esagerate, se uno ti dà una pacca, ti tocca per sbaglio, fanno le vittime, le scene, se ti toccano il sedere quasi per apprezzarti, fanno una scena: sono stata male”. “Se ti toccano per apprezzarti ci deve essere reciprocità, la molestia è la molestia”, ribatte la conduttrice.

“Ma se ancora non l’hai apprezzata come si fa ad esserci reciprocità?”, replica l’ospite. La Fagnani rincara: “Non è che uno si conosce con una mano sul sedere, la molestia è la molestia, l’avance gradita è l’avance gradita”. E la Bernardini De Pace glissa: “C’è molestia e non molestia”. Infine, non manca di raccontare delle sue paure e ricorda di quella volta in cui ha trovato una specie di bomba sul pianerottolo di casa.