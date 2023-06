Anticipazioni semifinale Isola dei Famosi 2023 venerdì 16 giugno: ospiti, televoto, eliminati e finalisti di stasera

L’Isola dei Famosi 2023 è il reality show più seguito e amato dal pubblico italiano, che ogni lunedì sera segue le vicende dei naufraghi vip sull’isola dell’Honduras. Condotta da Ilary Blasi, con gli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi e l’inviato Alvin, la diciassettesima edizione del programma ha regalato emozioni, colpi di scena, sfide e storie indimenticabili. Dopo oltre due mesi di permanenza sull’isola, i concorrenti sono arrivati alla semifinale, che si terrà stasera ( a causa dei cambiamenti del palinsesto mediaset dopola morte di Berlusconi), venerdì 16 giugno 2023, su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Il programma prenderà il posto dei tre episodi in prima tv de La ragazza e l’ufficiale.

Isola dei Famosi 2023: chi esce stasera tra Helena Prestes e Gian Maria Sainato?

La puntata di stasera sarà decisiva per determinare i finalisti dell’Isola dei Famosi 2023. Al momento, l’unica certezza è Pamela Camassa, che ha vinto la prima prova leader e si è guadagnata il pass per la finale. Gli altri naufraghi dovranno invece affrontare il televoto e le sfide per conquistare il loro posto nella serata conclusiva. Al televoto ci sono Helena Prestes e Gian Maria Sainato, nominati rispettivamente dal gruppo e dalla leader Pamela. I sondaggi più recenti danno come favorita proprio la modella brasiliana ormai isolata dal resto del gruppo: la stima si attesta oltre il 60% per la Prestes rispetto all’appena 33% di Sainato. Chi tra i due dovrà abbandonare il sogno dell’isola? La decisione spetta al pubblico da casa, che potrà votare tramite l’app Mediaset Play o il sito ufficiale del programma.

Chi saranno i finalisti

Stasera scopriremo chi saranno i finalisti dell’Isola dei Famosi 2023, che si contenderanno il titolo di vincitore nella puntata finale prevista per lunedì 19 giugno. Tra i concorrenti rimasti in gara a parte i già citati Prestes e Sainato, ci sono: Nathaly Caldonazzo, Marco Mazzoli, Luca Vetrone, Cristina Scuccia, Andrea Lo Cicero, Alessandra Drusian e Fabio Ricci. A oggi i favoriti per la vittoria finale restano Helena Prestes, Nathaly Caldonazzo e Cristina Scuccia. Chi riuscirà a conquistare il cuore del pubblico e a dimostrare di essere il migliore naufrago di questa edizione? Non resta che seguire la puntata di stasera per scoprirlo. A oggi i favoriti per la vittoria finale restano Helena Prestes, Nathaly Caldonazzo e Cristina Scuccia.

Non perdete la semifinale de L’Isola dei Famosi 2023, stasera alle 21:20 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Sull’Isola si parla del GF Vip: Cristina Scuccia futura concorrente?

L’atmosfera sull’Isola dei Famosi si fa sempre più tesa e i naufraghi non perdono occasione per litigare. L’ultimo scontro ha visto protagonisti Helena Prestes e Andrea Lo Cicero, che si sono scambiati parole al veleno. L’ex rugbista ha accusato l’attrice di essere inutile e di cercare solo visibilità, tanto da voler fare un altro reality appena tornata in Italia, come il Grande Fratello Vip. La frecciatina ha ferito Helena, ma ha anche acceso la curiosità degli altri concorrenti, che hanno iniziato a fantasticare su questa possibilità.

Gian Maria Sainato ha confessato di essere attratto dal Grande Fratello Vip e di accettare volentieri se gli fosse proposta la partecipazione. Ha lodato il format definendolo molto stimolante. Cristina Scuccia, invece, ha chiuso le porte al Grande Fratello dopo l’avventura all’Isola dei Famosi, dichiarando di averne avuto abbastanza dei reality. Chissà se cambierà idea!