Isola dei Famosi 2023, Pamela Camassa litiga con Helena: cosa è successo

L’Isola dei Famosi 2023 è ormai entrata nel vivo e i confronti tra i concorrenti non tardano ad arrivare. Stavolta, a finire al centro dell’attenzione la lite tra due naufraghe: Pamela Camassa e Helena Prestes. Un diverbio dai tomi accesi il loro che non è passato inosservato. Ma cosa sarà accaduto? Qual è stata la miccia da cui tutto è partito?

Il litigio tra Pamela Camassa e Helena Prestes all’Isola dei Famosi 2023

Non è passato certamente inosservato il pesante litigio che ha visto coinvolte le naufraghe Helena Prestes e Pamela Camassa. In particolare, quest’ultima pare abbia rivolto pesanti accuse nei confronti della modella brasiliana, sostenendo anche di averla sentita sparlare di Cristina Scuccia chiamandola ‘suora morta senza umanità’. Da qui, si è poi susseguito uno scambio di battute non esattamente gentile tra le naufraghe che non se la sono mandata a dire. Ecco cosa ha detto, tra le altre cose, la Camassa nei riguardi della Prestes: “Questo programma non era trash prima e adesso lo è diventato con te è palese”.

Le accuse

Inoltre, la Camassa sostiene che la Prestes abbia l’obiettivo di provocare tutto il gruppo: “Poi questa fa i ballettini e le scene per darci fastidio. Ci sta provocando e non dobbiamo cascarci. Adesso sparla e dice cattiverie per avere una nostra reazione. Però è difficile, se una ti offende che stai zitto? Ma poi ci facciamo offendere da questa? Ma si sciacquasse la bocca. Perché nessuno si è permesso mai di insultarla. Quando si mette e cerca di fare la vittima con Marco mi infastidisce. Lui è buono e gli dispiace non parlarle, gli dedica un sacco di tempo e le dà un sacco di consigli. Devo dire che casca nelle sue grinfie. Lei finge di accettare i consigli e poi fa l’opposto. Spero che capisca che non c’è molto da fare adesso. Io ormai ho troppe conferme di chi è lei qui sull’isola”, conclude. Insomma, tra le due non corre certo buon sangue e la tensione è palpabile.