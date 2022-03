Anticipazioni UeD, registrazione 27 marzo 2022: ecco cosa vedremo nelle prossime puntate

Anticipazioni Uomini e Donne: in arrivo dettagli interessanti dalla registrazione fatta domenica 27 marzo 2022. Al centro dei riflettori tornerà, ancora, Ida Platano. La sua frequentazione con Alessandro è arrivata la capolinea, ma la dama di Brescia è già pronta a lanciarsi in una nuova conoscenza. Scopriamo ulteriori dettagli.

Anticipazioni Uomini e Donne: Ida e Alessandro

E’ stata una frequentazione sofferta quella di Ida e Alessandro: litigi, incomprensioni e anche lacrime. La bella dama ha deciso di mettere un punto definitivo, passando oltre. E, nello specifico, questo “oltre” ha un volto e un’identità: si tratta di un cavaliere del trono over. Alessandro si è trovato a battibeccare anche con altri, nello specifico Armando Incarnato, il quale anche ha, nel frattempo, messo un punto alla sua frequentazione con Aneta. Ma, come si suol dire, “chiusa una porta si apre un portone” e anche per Armando arrivano ben due nuove dame.

Gemma Galgani di nuovo delusa

Nella puntata di oggi, sebbene probabilmente Maria lascerà spazio ai ragazzi del trono classico, potrebbero tornare anche altri membri del trono over. La puntata di ieri, 28 marzo 2022, ha lasciato una Gemma amareggiata e disillusa: anche la frequentazione con Franco, che sembrava iniziata nel migliore dei modi, si è invece sgretolata. Pinuccia, invece, ha fatto una dichiarazione ad Alessandro: lo pensa ancora e gli manca, vorrebbe che le cose tornassero come prima. Il pubblico è in trepida attesa per scoprire tutti i nuovi risvolti e, anche, conoscere meglio la nuova tronista Veronica. Si prospetta una puntata davvero entusiasmante.

