Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi venerdì 20 maggio 2022: Veronica ha fatto la sua scelta!

Tutto pronto per l’ultimo appuntamento settimanale con Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Per la puntata di oggi, ne siamo sicuri, non mancheranno sorprese e colpi di scena. Ma cosa accadrà dunque in studio? Con quali storie si chiuderà la settimana? Ecco allora tutte le anticipazioni.

Cosa è successo nella puntata di ieri a Uomini e Donne

Partiamo intanto da quanto accaduto ieri nella puntata di giovedì. Spazio è stato dato, come anticipato in questo articolo, al trono Over. Tra Bruno e Rosetta ad esempio procede a gonfie vele e si parla addirittura di trasferimento! Biagio ha invece chiuso con Sylviane.

Spoiler trono classico puntata del 20 maggio

Vediamo adesso cosa accadrà invece oggi in studio. Tutti gli occhi saranno puntati su Veronica che, stando a quanto riportato dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicover di Lorenzo Pugnaloni, ha fatto la sua scelta finale. Ieri avevamo anticipato l’eliminazione di Federico (oggi dovremmo vederla messa in onda) con il cerchio che si era quindi ristretto ad Andrea e Matteo. Ma c’è di più: nel corso dell’ultima registrazione, peraltro l’ultima della stagione, Veronica avrebbe fatto la sua scelta. Se non volete rovinarvi la suspense vi consigliamo dunque di saltare al prossimo paragrafo.

Chi ha scelto Veronica tra Matteo e Andrea

Le stories Instagram della pagina Uominiedonneclassicover hanno infatti rivelato le anticipazioni del trono classico legato a Veronica: ebbene quest’ultima, rullo di tamburi…ha scelto Matteo!

Anticipazioni trono over cosa vedremo in studio oggi

Infine uno sguardo al trono over. In questo caso i riflettori potrebbero essere puntati su Gloria e Fabio protagonisti anche di un bacio nelle scorse uscite. Tra i due potrebbe rispuntare però anche Riccardo deciso a giocarsi nuovamente le sue chance. Come andrà a finire?