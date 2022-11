Antonella Perini, chi è la nuova dama di Uomini e Donne: età, lavoro, Instagram, Armando

Uomini e Donne. Al centro dello studio televisivo di Canale 5, che ospita il salotto di Maria De Filippi, il più apprezzato del pomeriggio settimanale, in onda tutti i giorni a partire dalle 14.45, c’è una nuova dama. Nuova sì, ma una vecchia conoscenza a dire il vero. Antonella Perini è scesa con l’intenzione di conoscere e corteggiare Armando Incarnato, che nel frattempo sta chiudendo la sua storia con Cristina, con la quale ha avuto da dire proprio in questa ultima puntata. Cristina ci è rimasta male, ma oggi è ritornata ad attaccarlo. Intanto, però, Armando sta continuando la sua conoscenza con Antonella Perini. Ma chi è? e perché non è un volto nuovo nel programma di Uomini e Donne?

Chi la nuova corteggiatrice di Armando

Il suo volto è noto al pubblico televisivo di Maria De Filippi, perché in precedenza era stata nel programma: era già apparsa nel dating show ben 15 anni fa, precisamente durante l’edizione 2006/2007. All’epoca era Tronista, insieme ad Susan Elmi. Antonella Perini è nata il 2 gennaio, nella città di Udine, ed è del segno zodiacale del Capricorno. Nella sua ultima uscita è stata molto bene con Armando: i due sono usciti per mangiare insieme e si sono divertiti molto. Chissà come proseguirà la loro conoscenza. Per il momento, però, le cose sembrano procedere per il meglio.