Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono lasciati? Lei sui social: ‘Non è dipeso da me’

Erano nati sotto i riflettori del Grande Fratello Vip 7, tra sguardi complici, baci appassionati e dichiarazioni d’amore. Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sembravano la coppia perfetta, quella destinata a durare nel tempo e a sfidare ogni ostacolo. Invece, a sorpresa, alcune storie di instagram sembrano far trapelare i segnali di una rottura, lasciando i fan increduli e delusi. Cosa è successo tra i due ex gieffini? E come stanno vivendo questo momento difficile? In questo articolo cercheremo di ricostruire la storia di Antonella ed Edoardo, dalla nascita del loro amore alla presunta fine del loro rapporto.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: segnali di una crisi?

Da qualche giorno circolavano voci insistenti su una possibile crisi tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, che si erano conosciuti e innamorati nella casa del GF Vip 7. I due sembravano vivere una favola romantica, fatta di viaggi, dediche e progetti per il futuro. Tuttavia, qualcosa si è rotto tra loro e la conferma è arrivata da Antonella stessa che ha rotto il silenzio con una serie di storie su Instagram.

“Chiedo il favore di non farmi sempre le stesse domande. Non mi faccio mettere al secondo posto da nessuno, quindi rispettate il momento. Ho sempre dato troppo in una relazione e pretendo lo stesso rispetto dall’altra parte. Tutto quello che è successo non è dipeso da me. Grazie”, ha scritto lei lasciando intendere che la colpa della rottura sia stata di Edoardo. In seguito, Antonella ha chiesto ai suoi fan di avere un po’ di rispetto per lei e per il suo ex, promettendo che appena staranno meglio spiegheranno cosa è realmente accaduto tra loro. “Purtroppo non è un bel periodo per me e Edoardo. Cerco solo un po’ di comprensione da parte vostra che ci avete sempre sostenuto. Rispettate sia me che lui”, ha aggiunto.

Le ipotesi della rottura

Al momento non è chiaro cosa abbia causato la fine della storia tra Antonella ed Edoardo, né se si tratti di una separazione definitiva o di una pausa di riflessione. Alcuni sostengono che tra i due ci sia stata una grossa lite scatenata dal fatto che Edoardo sia andato alla festa di Alberto De Pisis, ex gieffino e suo amico, senza Antonella. Questa sarebbe stata interpretata da lei come una mancanza di rispetto e di attenzione. L’esperto di gossip Alessandro Rosica, amico di Antonella, ha invece affermato che i due non si siano lasciati, ma che stiano solo attraversando un momento difficile. “Perché Antonella e Edoardo non fanno trash urlando e offendendosi nelle room per poi riunirsi come se niente fosse. Vogliono riservatezza senza fare scenate finte per guadagnarci”, ha spiegato Rosica su Twitter. Non rimane altro che attendere altre notizie direttamente dai protagonisti di questa love story che sta tenendo accesa la curiosità di moltissimi fan!